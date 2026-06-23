Axel Kicillof dialogó con el embajador de la Unión Europea sobre posibilidades de inversión

En ese sentido, la agenda de trabajo presenta oportunidades de cooperación concretas para apuntalar el desarrollo de la Provincia en áreas tecnológicas, con especial foco en el financiamiento para la transición energética, la soberanía digital, la inteligencia artificial y la articulación científico-tecnológica.

Participaron de la reunión embajadores y representantes diplomáticos de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.