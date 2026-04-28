Axel Kicillof encabezó una nueva reunión del "Encuentro federal del trabajo"

Los firmantes del documento fueron categóricos al remarcar que estas situaciones ocurren en los territorios provinciales y es deber irrenunciable de las provincias defender sus competencias. El mensaje es claro y expresa que “Sin federalismo no hay Nación”.

Este acto de coincidencia entre estos actores marca un punto de inflexión en la defensa del orden constitucional y de los derechos de los trabajadores. Ya no es solo un posicionamiento político: es un compromiso firmado en conjunto por el movimiento obrero organizado y un bloque de provincias que representa a millones de argentinos.