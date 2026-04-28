Axel Kicillof encabezó una nueva reunión del "Encuentro federal del trabajo"

Este espacio, que nació para ocupar el lugar del desarticulado Consejo Federal de Trabajo, esta vez sumó a las centrales sindicales, a legisladores nacionales y provinciales y sesionó en la sede gubernamental bonaerense
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lideró el encuentro junto a las máximas autoridades laborales de las seis provincias adherentes y las conducciones nacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma y la Central de los Trabajadores Argentinos de los Trabajadores. Del mismo participaron el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, además de sus pares de La Pampa, Marcelo Pedehontaa; de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; de Formosa, Jorge González; de La Rioja, Federico Bazán; y de Santiago del Estero, Julia Comán. En tanto, por la CGT dieron el presente el triunviro Octavio Argüello y Héctor Daer; los dirigentes de las CTA, Roberto Baradel, Hugo “Cachorro” Godoy y Oscar de Isasi, junto con el diputado nacional Hugo Moyano (h) y el senador provincial Pedro Borgini.
El documento firmado por este frente político y sindical identifica trece disposiciones del Gobierno nacional que exceden el ámbito de la competencia federal, avasallando facultades que las provincias nunca delegaron a la Nación. Las irregularidades identificadas son de distinta naturaleza y van desde algunas disposiciones que legislan sobre materia procesal que corresponde exclusivamente a los ordenamientos locales, hasta otras que pretenden desplazar el poder de policía provincial mediante cláusulas de primacía que contradicen el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Los dos puntos más graves refieren al derecho de huelga, donde la extralimitación del Congreso Nacional resulta tan flagrante que el documento lo señala de manera explícita.
El conjunto de estas disposiciones comparte una misma lógica unitaria, donde la expansión del poder central va más allá del principio de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional.
Los firmantes del documento fueron categóricos al remarcar que estas situaciones ocurren en los territorios provinciales y es deber irrenunciable de las provincias defender sus competencias. El mensaje es claro y expresa que “Sin federalismo no hay Nación”.
Este acto de coincidencia entre estos actores marca un punto de inflexión en la defensa del orden constitucional y de los derechos de los trabajadores. Ya no es solo un posicionamiento político: es un compromiso firmado en conjunto por el movimiento obrero organizado y un bloque de provincias que representa a millones de argentinos.
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