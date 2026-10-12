Torneo Clausura: Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell's cierran la fecha 12

Lanús intentará hacerse fuerte en su estadio ante un rival que también pelea por los primeros lugares de la Zona A.

Cómo llega Vélez

El Fortín llega después de igualar 2-2 frente a Platense, un resultado que le impidió quedar como único escolta de Independiente Rivadavia en la tabla anual.

El conjunto conducido por Guillermo Barros Schelotto ocupa el segundo puesto de la Zona A, detrás de Instituto, y buscará una victoria como visitante para seguir prendido en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Hernan Losada, Sasha Julián Marcich, Ronaldo De Jesus, Carlos Izquierdoz, Tomas Guidara, Franco Watson, Agustin Cardozo, Agustin Medina, Allan Wlk, Lucas Besozzi, Eduardo Salvio. DT: Mauricio Pellegrino.

Vélez: Tomas Marchiori, Elias Gomez, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Joaquin Garcia, Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Diego Valdes, Ronaldo Martinez, Juan Cruz Policella, Thiago Aguirre. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's

Gimnasia de Mendoza y Newell's se enfrentarán este lunes desde las 18.30, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en Mendoza, y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro principal será Juan Cruz Robledo, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

Cómo llega Gimnasia de Mendoza

El Lobo mendocino viene de sufrir una derrota por 3-0 ante Estudiantes de La Plata y buscará recuperarse ante su público. El conjunto dirigido por Darío Franco acumula cuatro partidos sin ganar y suma 17 puntos en el campeonato.

Pese a la racha negativa, Gimnasia se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los playoffs y necesita volver a sumar para sostenerse en esa zona de la tabla.

Cómo llega Newell's

La Lepra rosarina llega después de empatar 0-0 ante Lanús en la fecha anterior. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka acumula siete partidos sin derrotas en el Clausura y también se encuentra dentro de los puestos de clasificación a la siguiente instancia.

Newell's intentará prolongar su buen momento y conseguir una victoria en Mendoza que le permita escalar posiciones en la Zona A.

Probables formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Matías Vargas; Agustín Módica o Valentino Simoni. DT: Darío Franco.

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frack Darío Kudelka.