Torneo Clausura: Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell's cierran la fecha 12

El Granate recibirá al Fortín desde las 16, mientras que el Lobo mendocino enfrentará a la Lepra a las 18.30. Ambos encuentros definirán puntos clave en la lucha por la clasificación a los playoffs.
Este lunes 12 de octubre se disputarán los dos encuentros que cerrarán la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Lanús recibirá a Vélez en el sur del Gran Buenos Aires, mientras que Gimnasia de Mendoza será local ante Newell's en el cierre de la jornada. Ambos partidos serán importantes en la pelea por la clasificación a los octavos de final y por la ubicación en la tabla anual.
Lanús y Vélez se enfrentarán este lunes desde las 16, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y será televisado por ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Martínez, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
Cómo llega Lanús
El Granate viene de empatar 0-0 ante Newell's en Rosario y buscará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino necesita mejorar su posición en la tabla anual y acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales de 2027.
Lanús intentará hacerse fuerte en su estadio ante un rival que también pelea por los primeros lugares de la Zona A.
Cómo llega Vélez
El Fortín llega después de igualar 2-2 frente a Platense, un resultado que le impidió quedar como único escolta de Independiente Rivadavia en la tabla anual.
El conjunto conducido por Guillermo Barros Schelotto ocupa el segundo puesto de la Zona A, detrás de Instituto, y buscará una victoria como visitante para seguir prendido en la lucha por los primeros lugares del campeonato.
Lanús: Nahuel Hernan Losada, Sasha Julián Marcich, Ronaldo De Jesus, Carlos Izquierdoz, Tomas Guidara, Franco Watson, Agustin Cardozo, Agustin Medina, Allan Wlk, Lucas Besozzi, Eduardo Salvio. DT: Mauricio Pellegrino.
Vélez: Tomas Marchiori, Elias Gomez, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Joaquin Garcia, Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Diego Valdes, Ronaldo Martinez, Juan Cruz Policella, Thiago Aguirre. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Gimnasia de Mendoza y Newell's se enfrentarán este lunes desde las 18.30, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en Mendoza, y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro principal será Juan Cruz Robledo, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
Cómo llega Gimnasia de Mendoza
El Lobo mendocino viene de sufrir una derrota por 3-0 ante Estudiantes de La Plata y buscará recuperarse ante su público. El conjunto dirigido por Darío Franco acumula cuatro partidos sin ganar y suma 17 puntos en el campeonato.
Pese a la racha negativa, Gimnasia se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los playoffs y necesita volver a sumar para sostenerse en esa zona de la tabla.
Cómo llega Newell's
La Lepra rosarina llega después de empatar 0-0 ante Lanús en la fecha anterior. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka acumula siete partidos sin derrotas en el Clausura y también se encuentra dentro de los puestos de clasificación a la siguiente instancia.
Newell's intentará prolongar su buen momento y conseguir una victoria en Mendoza que le permita escalar posiciones en la Zona A.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Matías Vargas; Agustín Módica o Valentino Simoni. DT: Darío Franco.
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frack Darío Kudelka.
comentar