Leo Nardini inauguró el Polideportivo CRIM de Grand Bourg

Antes del tradicional corte de cinta junto a los vecinos, las autoridades recorrieron las instalaciones del predio de 1.200 metros cuadrados, el gimnasio, el playón deportivo e hicieron una visita a la nueva pileta semiolímpica, que generó gran entusiasmo. También hubo demostraciones de taekwondo, patín y breaking. “Hoy escribimos una linda página de algo que logramos construir juntos, un lugar emblemático”, destacó Nardini.

El intendente recordó a Alberto “el Tano” Salvaneschi, el Concejal que en el año 1985 presentó la ordenanza para que el predio fuera utilizado para la construcción del centro, y agradeció la presencia de Luisa y Fabián, su esposa e hijo. En la misma línea, el intendente remarcó: “Malvinas es el lugar donde soñamos con que la gente pueda hacer deporte y actividades culturales accesibles, cerca de la casa. Como nos enseñó nuestro Senador Luis Vivona ”, y agregó: “Ya vamos por el quinto polideportivo de nuestra gestión y el octavo espacio recreativo que tenemos ”.

El rol de la comunidad

Además, Nardini destacó el rol de la comunidad en cada paso de la gestión: “Todos los que en algún momento de nuestra vida pasamos por acá estamos muy contentos. Por todos, pero sobre todo por los chicos y los adultos mayores que van a tener un lugar de calidad, para hacer actividad física”.

El proyecto fue finalizado con recursos municipales a partir del desfinanciamiento de la obra pública por parte del gobierno nacional. “Muchos pensaron que este sueño no se iba a poder lograr. Pero si hay decisión política se pueden construir cosas buenas”, expresó el jefe comunal.

Entre las obras en ejecución, se destacan la Unidad de Diagnóstico Precoz en Grand Bourg, el Hospital Universitario en Ing. Pablo Nogués, además de continuar con la recuperación de espacios públicos, las pavimentaciones, las obras hidráulicas y las capacitaciones de la Escuela de Estudios en Oficios. “Así como ustedes en sus casas encuentran siempre algo para mejorar, Malvinas es nuestra casa y vamos a seguir construyendo el lugar de la familia”