Malvinas Argentinas: está abierto al público en nuevo Centro Cívico de Tierras Altas

El intendente Leo Nardini expresó: “Contento de ver que ya está funcionando el nuevo Centro Cívico en un entorno urbano en el que también estuvimos trabajando, y de que el vecino de Tierras Altas ya esté disfrutando. Es un lugar que de noche ha cambiado el cien por ciento, y eso le da un valor agregado”. “Esta es una obra pública que transforma, que dignifica y que también le hace sentir a la gente que pueden mejorar su lugar”, agregó.

El Centro Cívico está ubicado en Juan Francisco Seguí 2999, a metros de la estación del ferrocarril Belgrano Norte. El edificio era un antiguo centro comercial, completamente renovado por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana municipal. Cuenta con atención en los siguientes horarios: Unidad Local de Gestión (ULG) de 8 a 16 h, Tesorería de 8 a 14 h, Registro Civil de 8 a 13 h y un cajero automático. Además, dispone de dos espacios de usos múltiples destinados a actividades para la tercera edad.

En la zona céntrica comercial lindera al edificio, se realizaron obras de mejoramiento asfáltico, con pavimentos de alta densidad, nuevas luminarias y espacios reforestados, lo que contribuye a la puesta en valor integral.

Nardini destacó: “Siempre con la visión de descentralizar los servicios, de que los vecinos cuenten con un espacio lindo y cómodo para realizar sus trámites, y que además puedan acercar sus sugerencias y que sean recibidos por el personal capacitado del nuevo Centro Cívico de Tierras Altas”