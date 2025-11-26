Perpetua para el femicida de una mujer en Berazategui

El caso sacudió a la comunidad y luego de dos años de espera, se conoció la correspondiente sentencia para el responsable, que dejó a varios chicos solos y con imágenes que nunca podrán borrar de sus mentes. La brutalidad de este acto no deja de sorprender y es por ello que resulta fundamental concientizar respecto a dicha temática para prevenir futuros crímenes.

Marcos Miletti, de 35 años, era el padre de los primeros tres hijos de Vanesa Gil (38), aunque estaban separados. De hecho, según había informado en 2021 la fallecida a las autoridades policiales, el sujeto sufría problemas de adicciones con el alcohol y las drogas, lo que lo hacía ser violento. Le había pegado en algunas oportunidades y ella volvió a denunciarlo en enero del 2023, cuando le pusieron una orden de restricción perimetral hacia toda la familia. Tenía una orden de detención en suspenso impuesta por el Juzgado en lo Correccional N°3 de Quilmes.

Lamentablemente, en la madrugada del 16 de julio del 2023 justamente, el agresor la apuñaló tras una fuerte discusión mientras los menores de edad dormían en el domicilio situado en la calle 25 entre 124 y 125 de Berazategui. Las heridas fueron irreversibles, le provocaron un shock hipovolémico y un hemo neumotórax, motivo por el cual profesionales médicos constataron su fallecimiento en la propiedad.

El sujeto se dio a la fuga y fue encontrado en la leñera en la cual trabajaba. Desde aquel entonces, permanece recluido en una unidad penitenciaria y no quiso estar presente en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Quilmes para escuchar la sentencia, sino que pidió que se la informaran en su celda. Tras el conocimiento del fallo, su abogado le explicó lo que había sucedido.

Los jueces del juicio fueron Pablo Pereyra, Cecilia Maffei y Fernando Celesia, quienes dieron el visto bueno al pedido de la fiscal María de los Angeles Attarian Mena respecto a la imposición de la cadena perpetua para Miletti, por el delito de “Homicidio calificado por el vínculo, por ser la víctima una mujer y mediar violencia de género”. El defensor del imputado había solicitado la libre absolución.

Es importante resaltar que participaron familiares de Vanesa Gil, quienes pidieron justicia y brindaron detalles acerca del vínculo que ambos mantenían. Sus hijos quedaron a cargo de su círculo cercano y pudieron cerrar una etapa al conocer la sentencia.