Policía que trabajaba como chofer de una Aplicación mató a dos delincuentes que quisieron robarle

A las pocas cuadras de iniciado el recorrido, uno de ellos lo amenazó con un cuchillo apoyándolo sobre su abdomen para exigirle el auto y sus pertenencias. Ante el ataque, el conductor sacó su su arma reglamentaria y abrió fuego contra los agresores. En el lugar se hallaron tres vainas servidas calibre 9 milímetros y el arma blanca utilizada por uno de los asaltantes. El policía sufrió un corte en el abdomen y fue asistido en un centro de salud, donde confirmaron que la lesión es leve.

Los dos hombres identificados como Sergio Nicolás Velázquez y Daniel Marcelo Acuña, ambos de 24 años, murieron tras recibir disparos en el tórax. La mujer que los acompañaba resultó herida de un balazo en la espalda y fue trasladada para su atención médica. Vecinos de la zona reconocieron que Monte Grande, El Jagüel y Luis Guillón "son tierra de nadie", que muchos fueron víctimas de asaltos de este tipo y destacaron la actuación del sargento bonaerense.

En la caso interviene la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 4 Descentralizada de Esteban Echeverría por la causa de tentativa de robo agravado; mientras que la UFI Nº 8 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Institucional, analiza la actuación del sargento bajo la carátula de "exceso en la legítima defensa". El policía no quedó detenido, aunque sigue bajo investigación para determinar cómo se desarrolló el intento de robo y si el uso del arma reglamentaria se ajustó a la normativa vigente.