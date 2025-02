Purita: "Estamos con mucha ilusión y ansiosos por arrancar"

El lateral derecho, quien regresa al club de Sarandí después de seis años y medio y proviene de Patronato, se mostró contento por su vuelta: "Estoy contento de volver, me recibieron muy bien. Se está armando un lindo grupo, así que estamos con mucha ilusión", destacó.

A su vez, Purita, que fue parte de la pretemporada, comentó también sobre el ambiente en el plantel: "Estamos mejorando día a día, tenemos un plantel muy joven, de gente respetuosa, así que eso facilita todo a la hora de la tarea. Estamos bien, con mucha ilusión y ansiosos por arrancar".

También contó detalles sobre su presente: "Me encuentro muy bien, tanto en lo físico como en lo mental. Tenía muchas ganas de quedarme en Buenos Aires y cuando apareció lo de Arsenal, no lo dudé. En pocos días arreglamos todo. Me encuentro más maduro y estoy con ganas de aportar eso al equipo".

"El día que me llamaron, les dije que yo no vengo a pasear. Siempre uno se entrena para poder pelear cosas importantes. Estamos en un club que sabe lo que es luchar en los puestos de arriba, que sabe lo que es ascender y ser un equipo de Primera División, entonces la exigencia es alta", remarcó el defensor, que también contó sus expectativas para esta temporada: "Quizás el año pasado el club no pasó un buen momento, pero este año queremos arrancar de la mejor manera, entrenamos para eso. Quiero que este año sea bueno y que podamos ser protagonistas".

Con muchas expectativas y ansias por el inicio del campeonato, el elenco de la región buscará dejar atrás un pálido 2024 para volver a soñar con figurar dentro de los primeros planos.