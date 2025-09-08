Quiso defender a su mamá de un robo y fue asesinado: hay cuatro detenidos

El trágico hecho se produjo en la tarde del sábado, horas antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, cuando Dilan Joel Insfrán, de 17 años, fue asesinado por delincuentes. El joven y su madre llegaban a su casa, ubicada en las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda. Y cuando el menor estaba por abrir el portón fueron sorprendidos por la banda de ladrones.

Embed - Horror en La Matanza: un adolescente de 17 años fue asesinado intentó defender a su mamá de un robo y fue asesinado a tiros

Allí los agresores intentaron tirar al piso a la mamá de Dilan, identificada como Alicia Beatriz Ojeda, para robarle el auto. Pero el adolescente quiso protegerla y fue en ese momento cuando uno de los delincuentes, de 15 años, le efectuó tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha. Los jóvenes se dieron a la fuga, mientras que la víctima falleció minutos después.

El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad, lo que permitió a los investigadores dar con las identidades de los acusados.

El primero de los detenidos fue el presunto autor material del hecho. Lo capturaron durante un allanamiento en una vivienda. Se comprobó que era quien asesinó a Dilan, debido a que el dermotest dio positivo, lo que confirmó que fue quien disparó. Fuentes del caso anunciaron que el menor posee antecedentes por dos causas de encubrimiento agravado.

image

Luego, un chico de 16 años fue detenido. Gonzalo Tobías Lecinas, de 18, quedó arrestado luego de un arduo trabajo por parte de los investigadores y sus padres, quienes lo entregaron. El cuarto implicado, cuyo nombre es A. Sosa y tiene 22 años, se encontraba "oculto" en un domicilio de Virrey del Pino, y fue detenido tras un allanamiento de urgencia.

La causa, a cargo del fiscal Norberto Ochipinti, del Juzgado de Garantías N°3. Los detenidos están imputados por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el concurso premeditado de dos o más personas por ser criminis causae, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causae en grado de tentativa.

En este contexto, todos los involucrados quedaron a disposición de la Justicia y se determinó su traslado a sede judicial.