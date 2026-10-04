Suspenden la mayor parte del servicio en ramal de la Línea Belgrano Sur durante 12 días

Consignó que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos. Hay que tener en cuenta que tanto la página como la Aplicación brindan información que no es cierta: la última, especialmente cuando hay cancelaciones o el servicio presenta anomalías.

Respecto a los horarios, de lunes a viernes hábiles hasta el viernes circulaban 6 servicios desde Catán: 8.47 hasta Villars, 11.38, 13.27, 15.20 y 17.10 hasta Marcos Paz y 19.02 hasta Villars. Pero desde mañana, partirán de Catán, solamente hasta 20 de Junio, 8.47, 10.17, 11.38, 16.40, 18.10 y 20.09. En tanto el sábado, que de Catán salían 4 servicios, a las 9.15 hasta Lozano), 13.15 hasta Marcos Paz, 15.12 hasta Lozano y 19.02 hasta Marcos Paz, en el caso del próximo sábado 10, partirán de Catán a 20 de Junio a las 9.15, 11, 15.12 y 17.15.

El domingo, que partían de Catán también 4 servicios: a las 9.20 hasta Lozano, 13.10 hasta Marcos Paz, 15.21 hasta Lozano y 19.30 hasta Marcos Paz, en el caso del próximo domingo 11 saldrán de Catán a 20 de Junio a las 9.20, 11, 15..21 y 17.15. Y los feriados, que salían de Catán a las 9.20 hasta Villars, 12.19 y 14.23 hasta Marcos Paz, 16.25 hasta Villars y 19.28 hasta Marcos Paz, en el caso del próximo lunes 13, Día de la Raza, habrá los mismos cuatro servicios del domingo, partiendo de Catán a 20 de Junio, a las 9.20, 11, 15.21 y 17.15.