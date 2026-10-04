Suspenden la mayor parte del servicio en ramal de la Línea Belgrano Sur durante 12 días

Entre este lunes 5 y el viernes 16 en el que une González Catán con Lozano los trenes llegarán solamente hasta 20 de Junio, con cambio de horarios. Entre las estaciones que quedaran sin prestación está Marcos Paz, que coincidirá con la paralización durante 4 días, entre el sábado 10 y el martes 13, de la Línea Sarmiento.
Durante 12 días, entre este lunes y el viernes 16, los trenes del ramal que une González Catán con 20 de Junio, Marcos Paz, Villars y Lozano de la Línea Belgrano Sur (LBS) de Trenes Argentinos, circularán solamente entre Catán y 20 de Junio, con el agregado de que los 6 servicios se mantendrán, pero con un cambio de horarios que afectará a los usuarios que viajan entre ambas localidades del partido de La Matanza.
Marcos Paz puede considerarse una ciudad "privilegiada" porque tiene también el servicio de la Línea Sarmiento de Trenes Argentinos. Pero insólitamente, la paralización de la prestación de LBS coincidirá con la del Sarmiento, que se extenderá durante 4 días, entre el sábado 10 y el martes 13, cuando se interrumpirán los servicios de todos sus ramales.
Además, hasta hace unos meses, contaba con la línea de colectivos 136 que la unía a Primera Junta, a cargo del grupo Metropol. Pero esa línea ahora une solamente Liniers con San Antonio de Padua. En su reemplazo, Metropol extendió la línea 322 hasta Morón y semanas después hasta Ramos Mejía. Y como informó recientemente, solicitó a la Secretaría de Transporte para eliminar a la línea 136. Llamativamente, el Grupo Metropol compró 150 colectivos a Gas Natural Comprimido (GNC) en China, con una inversión de 45 millones de dólares, pero destinados a las líneas 65 y 151, con recorrido limitado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Según detalló Trenes Argentinos, la interrupción se deberá a trabajos de acondicionamiento del tendido de vías entre las estaciones 20 de Junio y Marcos Paz, sector presenta un desgaste significativo de los rieles que hace indispensable las tareas, que comprenderán el desarme de tramos de rieles existentes; el rebaje de plano del terreno para una nueva cota; la renovación y colocación de tramos de vía y el regado de piedra balasto. El objetivo es incrementar los niveles de seguridad operacional y sostener adecuados niveles de confiabilidad y calidad en la prestación para los pasajeros.
Consignó que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos. Hay que tener en cuenta que tanto la página como la Aplicación brindan información que no es cierta: la última, especialmente cuando hay cancelaciones o el servicio presenta anomalías.
Respecto a los horarios, de lunes a viernes hábiles hasta el viernes circulaban 6 servicios desde Catán: 8.47 hasta Villars, 11.38, 13.27, 15.20 y 17.10 hasta Marcos Paz y 19.02 hasta Villars. Pero desde mañana, partirán de Catán, solamente hasta 20 de Junio, 8.47, 10.17, 11.38, 16.40, 18.10 y 20.09. En tanto el sábado, que de Catán salían 4 servicios, a las 9.15 hasta Lozano), 13.15 hasta Marcos Paz, 15.12 hasta Lozano y 19.02 hasta Marcos Paz, en el caso del próximo sábado 10, partirán de Catán a 20 de Junio a las 9.15, 11, 15.12 y 17.15.
El domingo, que partían de Catán también 4 servicios: a las 9.20 hasta Lozano, 13.10 hasta Marcos Paz, 15.21 hasta Lozano y 19.30 hasta Marcos Paz, en el caso del próximo domingo 11 saldrán de Catán a 20 de Junio a las 9.20, 11, 15..21 y 17.15. Y los feriados, que salían de Catán a las 9.20 hasta Villars, 12.19 y 14.23 hasta Marcos Paz, 16.25 hasta Villars y 19.28 hasta Marcos Paz, en el caso del próximo lunes 13, Día de la Raza, habrá los mismos cuatro servicios del domingo, partiendo de Catán a 20 de Junio, a las 9.20, 11, 15.21 y 17.15.