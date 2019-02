El acto de inauguración de la Unidad Carcelaria Modelo para Jóvenes, estuvo encabezado por la gobernadora y el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, entre otras autoridades del SPB y locales.

La obra, según pudo saber Diario Popular, estará destinada a ofrecer a unos 600 jóvenes de entre 18 y 21 años la posibilidad de completar estudios secundarios y terciarios y capacitarse en talleres laborales, para facilitar su reinserción social al momento de que se cumplan sus condenas.

El proyecto, impulsado por la gobernadora Vidal y el ministro de Justicia Ferrari, prevé la plena ocupación de los internos a través de la educación, el trabajo, el deporte y el abordaje asistencial intensivo, enfocado en la salud y las adicciones.

En el proyecto, considerado de avanzada, trabajó junto al ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que conduce Santiago Cantón.

Desde el inicio de la gestión de Vidal, según se esmeraron en resaltar voceros del gobierno, el Ejecutivo bonaerense promovió un cambio de paradigma en la lucha contra la inseguridad, que abarca cuatro aspectos fundamentales: la Policía, la Ley y la Justicia, la Inclusión Social y el Servicio Penitenciario.

En este último punto, se inició una reforma destinada a transparentar el sistema, mejorar la capacitación de los agentes, garantizar las condiciones de habitabilidad y la reinserción social de los detenidos, y contribuir a la seguridad en la provincia.

La Unidad Modelo para Jóvenes de Campana, de acuerdo a lo que pudo saber Diario Popular, alojará a 616 jóvenes de 18 a 21 años, de sexo masculino, que estén cumpliendo una pena menor a los cinco años de reclusión, relacionada con delitos como robos, hurtos o encubrimientos.

Además, se consignó que, para ingresar al programa desarrollado en el nuevo penal, los internos deberán firmar un ‘acta de conformidad’ con la que se comprometerán a cumplir pautas de convivencia como el respeto de horarios y tareas del pabellón, la asistencia a las actividades educativas, laborales, de capacitación y deportivas, más las reglas relacionadas al aseo personal, limpieza de los lugares comunes y cuidado edilicio.

La unidad ofrecerá a sus internos las herramientas necesarias para que ‘puedan empezar una vida lejos del delito’, desde sus cuatro módulos que incluirán celdas, aulas, talleres y un polideportivo central.

Las salas de clase conformarán una escuela con capacidad para 480 internos -la más grande del Servicio Penitenciario Bonaerense- y un aula taller móvil donde se dictarán cursos de alfabetización digital.

Los talleres de trabajo, en tanto, ocuparán más de 800 metros cuadrados y tendrán una capacidad para 200 jóvenes.

‘Atender lo que sucede en las cárceles es trabajar para mejorar la seguridad de la provincia’, creyeron oportuno destacar desde el gobierno de Vidal y detallaron que ‘para ello, priorizamos la educación, el trabajo y el deporte como herramienta de cambio’.

En ese sentido se consignó que, al inicio de la gestión de Cambiemos, las 55 cárceles bonaerenses tenían problemas edilicios graves y estaban en estado de abandono; no contaban con los elementos básicos para garantizar la seguridad del personal penitenciario y los internos; no había candados suficientes para el cierre de rejas, puertas y portones, y los agentes no poseían los insumos mínimos para cumplir sus funciones y proteger su seguridad.

Además, en 2015 sólo había 51 talleres en funcionamiento, las 28 panaderías instaladas mostraban falta de mantenimiento, las maquinarias estaban fuera de servicio o en desuso; quince talleres textiles estaban cerrados y había 37 talleres de chapa, pintura y mecánica inactivos.