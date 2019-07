La iniciativa fue realizada en ocasión de que se cumplieron tres años de su fallecimiento, cuando un camión lo atropelló mientras viajaba en su moto para ir a visitar a su novia.

Elizabeth Barrios, madre de la víctima, expresó que "Marcelo venía de Bernal de buscar a la novia, se encontró con un bache, dobló un camión en la estación de servicio YPF, Marcelo dobló a la par despacio, pero se ve que el camionero no vio un bache, volanteó y lo golpeó.

Asimismo, la mujer aseveró: "Para la Justicia no hay culpables y no hay testigos. Sin embargo, yo sé quién es la persona que mató a mi hijo y que en la clínica (que está en el lugar del accidente) hubo un testigo, otro en la industria química; pero me dijeron que con la corrupción no iba a poder", agregó.