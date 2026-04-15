Alerta sanitaria: crecen los casos de sífilis y marcan un nuevo máximo en 2025

Así lo informó el Boletín Epidemiológico Nacional, que además señaló que la tasa de incidencia fue de 117,2 casos cada 100.000 habitantes, en un contexto de crecimiento sostenido de la enfermedad.
Un total de 46.799 casos de sífilis fueron notificados en Argentina durante 2025, lo que representa el registro más alto desde que se tiene estadística en el país. Los datos surgen del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que advierte sobre una tendencia ascendente que se viene profundizando desde hace más de una década y que en los últimos años mostró una aceleración marcada.
El informe oficial detalla que la sífilis, una infección de transmisión sexual (ITS) de notificación obligatoria, mantiene una vigilancia constante por parte del sistema de salud. Desde 2011 se observa una suba progresiva en los casos, que se intensificó desde 2015. Si bien durante 2020 y 2021 se registró una caída en las notificaciones debido al impacto de la pandemia, a partir de 2022 la curva retomó su tendencia alcista con mayor fuerza, superando en 2023 los 30.000 casos anuales y alcanzando en 2025 un nuevo pico histórico.
Las autoridades sanitarias explican que este crecimiento responde tanto a una mayor circulación de la enfermedad como a una mejora en las estrategias de detección. En ese sentido, destacan la incorporación de nuevos centros de salud al sistema de notificación, la capacitación del personal médico y la ampliación del uso de pruebas rápidas, herramientas que permitieron identificar un volumen de casos que anteriormente quedaban fuera del radar epidemiológico.
En el plano internacional, la evolución también es preocupante y acompaña la tendencia local. Se estima que en 2022 unos 8 millones de adultos de entre 15 y 49 años contrajeron sífilis en el mundo, mientras que en la Región de las Américas se registraron cerca de 3,36 millones de nuevas infecciones. Además, alrededor de 3,4 millones de personas viven actualmente con la enfermedad, lo que representa un incremento cercano al 30% en comparación con 2020, incluso considerando el impacto de la pandemia.
A nivel nacional, las diferencias regionales se mantienen relativamente estables desde 2021, aunque con niveles elevados en varias zonas del país. Las regiones Sur y Cuyo encabezan el ranking con las tasas más altas, alcanzando en 2025 valores de 159,8 y 137,5 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente. Estos números se ubican claramente por encima del promedio nacional, lo que refleja una mayor concentración del problema en esas áreas.
Por su parte, el NEA y el NOA también muestran una tendencia creciente, aunque con ciertas oscilaciones interanuales. En el último año analizado, el NEA registró una tasa de 133 casos cada 100.000 habitantes, mientras que el NOA alcanzó los 111,7. En contraste, la región Centro se mantuvo por debajo del promedio nacional, con una tasa de 109,4, aunque igualmente dentro de un escenario general de incremento.
El análisis por grupos etarios revela que la sífilis afecta principalmente a jóvenes y adultos jóvenes, concentrando el 76% de los casos en personas de entre 15 y 39 años, lo que equivale a 35.497 registros en 2025. Dentro, el segmento de 20 a 24 años presenta la mayor tasa de incidencia, con 290,6 casos cada 100.000 habitantes, consolidándose como el grupo más vulnerable.
En cuanto a la distribución por sexo, se observa que en edades tempranas la incidencia es significativamente mayor en mujeres, con una tasa de 366 casos cada 100.000 habitantes, frente a los 218,2 en varones. Sin embargo, esta tendencia se revierte a partir de los 50 años, donde los varones comienzan a registrar tasas superiores, llegando incluso a duplicar a las mujeres en el grupo de 65 a 69 años, lo que evidencia un cambio en el perfil epidemiológico.
Frente a este escenario, el Ministerio de Salud lleva adelante un abordaje integral que combina prevención, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y vigilancia epidemiológica. Como parte de esta estrategia, en 2025 se conformó la Mesa Ministerial de ITS, un espacio que articula políticas públicas entre distintas áreas con el objetivo de mejorar la respuesta sanitaria.
En paralelo, se avanza en la implementación de un Plan Operativo Anual que busca garantizar una respuesta homogénea en todas las jurisdicciones del país. Entre sus principales ejes se destacan la prevención combinada, la ampliación del acceso al testeo, la disponibilidad de tratamientos adecuados y el fortalecimiento del uso de la información epidemiológica para optimizar la toma de decisiones en salud pública.