Alerta sanitaria: crecen los casos de sífilis y marcan un nuevo máximo en 2025

Regiones con mayor incidencia

A nivel nacional, las diferencias regionales se mantienen relativamente estables desde 2021, aunque con niveles elevados en varias zonas del país. Las regiones Sur y Cuyo encabezan el ranking con las tasas más altas, alcanzando en 2025 valores de 159,8 y 137,5 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente. Estos números se ubican claramente por encima del promedio nacional, lo que refleja una mayor concentración del problema en esas áreas.

Por su parte, el NEA y el NOA también muestran una tendencia creciente, aunque con ciertas oscilaciones interanuales. En el último año analizado, el NEA registró una tasa de 133 casos cada 100.000 habitantes, mientras que el NOA alcanzó los 111,7. En contraste, la región Centro se mantuvo por debajo del promedio nacional, con una tasa de 109,4, aunque igualmente dentro de un escenario general de incremento.

Impacto en jóvenes y diferencias por sexo

El análisis por grupos etarios revela que la sífilis afecta principalmente a jóvenes y adultos jóvenes, concentrando el 76% de los casos en personas de entre 15 y 39 años, lo que equivale a 35.497 registros en 2025. Dentro, el segmento de 20 a 24 años presenta la mayor tasa de incidencia, con 290,6 casos cada 100.000 habitantes, consolidándose como el grupo más vulnerable.

En cuanto a la distribución por sexo, se observa que en edades tempranas la incidencia es significativamente mayor en mujeres, con una tasa de 366 casos cada 100.000 habitantes, frente a los 218,2 en varones. Sin embargo, esta tendencia se revierte a partir de los 50 años, donde los varones comienzan a registrar tasas superiores, llegando incluso a duplicar a las mujeres en el grupo de 65 a 69 años, lo que evidencia un cambio en el perfil epidemiológico.

Respuesta sanitaria

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud lleva adelante un abordaje integral que combina prevención, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y vigilancia epidemiológica. Como parte de esta estrategia, en 2025 se conformó la Mesa Ministerial de ITS, un espacio que articula políticas públicas entre distintas áreas con el objetivo de mejorar la respuesta sanitaria.

En paralelo, se avanza en la implementación de un Plan Operativo Anual que busca garantizar una respuesta homogénea en todas las jurisdicciones del país. Entre sus principales ejes se destacan la prevención combinada, la ampliación del acceso al testeo, la disponibilidad de tratamientos adecuados y el fortalecimiento del uso de la información epidemiológica para optimizar la toma de decisiones en salud pública.