Salud distribuyó más de 550 mil dosis adicionales de vacuna antigripal para adultos

El envío responde a pedidos de las provincias y busca reforzar la inmunización ante el aumento sostenido de casos de influenza en todo el país.
El Ministerio de Salud de la Nación distribuyó 553.948 dosis adicionales de vacuna antigripal para adultos a las provincias, en respuesta a solicitudes de refuerzo realizadas por las jurisdicciones. La medida apunta a fortalecer las estrategias locales de vacunación en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026.
Según informó la cartera sanitaria, durante mayo se completó el 100% de la distribución planificada de vacunas antigripales. Desde el inicio de la campaña se enviaron 7.473.818 dosis a las provincias, entre vacunas para adultos, mayores de 65 años y población pediátrica. Además, se distribuyeron 800.000 dosis al PAMI y otras 149.810 a obras sociales e instituciones de salud.
Según los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) al 1° de junio, las provincias con mejores niveles de vacunación son:
Adultos mayores
Vacunación pediátrica
Embarazadas
Pese a estos avances, algunas jurisdicciones continúan registrando niveles de cobertura por debajo de lo esperado. Formosa presenta un 32,18% de cobertura en mayores de 65 años, 35,16% en embarazadas y 28,78% en niños menores de dos años. En tanto, la provincia de Buenos Aires alcanza el 36,32% en adultos mayores, 38% en embarazadas y 38,31% en niños de entre 6 y 24 meses.
La Ciudad de Buenos Aires registra la menor cobertura en embarazadas, con 22,68%, mientras que Corrientes alcanza apenas 21,24% en población pediátrica y Misiones registra 24,81% en mayores de 65 años.
La distribución extraordinaria de vacunas se produce en un contexto de incremento sostenido de la circulación de influenza en todo el país. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, la actividad del virus comenzó a crecer desde la semana epidemiológica 10 y mantiene una evolución similar a la registrada durante 2025