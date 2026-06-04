Salud distribuyó más de 550 mil dosis adicionales de vacuna antigripal para adultos

Jujuy: 57,91%

La Rioja: 53,77%

Neuquén: 53,77%

Salta: 51,92%

Vacunación pediátrica

Jujuy: 80,03%

Salta: 64,71%

Entre Ríos: 60,22%

Tucumán: 56,48%

Neuquén: 56,39%

Embarazadas

Jujuy: 74,96%

Salta: 67,95%

Entre Ríos: 60,03%

La Pampa: 59,44%

Río Negro: 58,74%

Pese a estos avances, algunas jurisdicciones continúan registrando niveles de cobertura por debajo de lo esperado. Formosa presenta un 32,18% de cobertura en mayores de 65 años, 35,16% en embarazadas y 28,78% en niños menores de dos años. En tanto, la provincia de Buenos Aires alcanza el 36,32% en adultos mayores, 38% en embarazadas y 38,31% en niños de entre 6 y 24 meses.

La Ciudad de Buenos Aires registra la menor cobertura en embarazadas, con 22,68%, mientras que Corrientes alcanza apenas 21,24% en población pediátrica y Misiones registra 24,81% en mayores de 65 años.

La distribución extraordinaria de vacunas se produce en un contexto de incremento sostenido de la circulación de influenza en todo el país. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, la actividad del virus comenzó a crecer desde la semana epidemiológica 10 y mantiene una evolución similar a la registrada durante 2025