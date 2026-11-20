En el plano asistencial, se abordaron el cuidado de recién nacidos y de personas con enfermedades crónicas y prevalentes, así como el control de las infecciones asociadas a la atención de la salud. También hubo espacios dedicados a la seguridad del paciente, la calidad asistencial, el liderazgo profesional, los nuevos modelos de atención y el bienestar de los equipos de salud.

Lic. Héctor Eduardo Ponce

El Lic. Héctor Eduardo Ponce, presidente del Congreso, definió el encuentro como “un espacio para impulsar la profesión y reflexionar sobre el futuro de los cuidados y de los sistemas de salud”.

“Llegar a la décima edición con esta convocatoria nos alienta a seguir ampliando el acceso a la formación continua en enfermería. Queremos que cada profesional encuentre herramientas que pueda llevar a su práctica cotidiana para brindar cuidados seguros y de calidad, con la cercanía y la sensibilidad que necesita cada paciente. La actualización científica y el desarrollo humano deben acompañarse a lo largo de toda la trayectoria profesional”, expresó la Dra. Leila Cura, presidenta de BRISA Salud & Bienestar.

En Argentina, la convocatoria alcanzó a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El aumento de las inscripciones del exterior impulsó el crecimiento respecto de la edición anterior, con una participación destacada de Paraguay y Venezuela. Las transmisiones del Congreso sumaron cerca de 70 mil visualizaciones en YouTube, reflejando el alcance de esta décima edición.

Sobre BRISA Salud & Bienestar

BRISA Salud & Bienestar es una empresa especializada en la promoción de la salud y la concientización sobre el bienestar. Provee servicios de salud a la industria hidrocarburífera en distintos puntos del país y trabaja en la profesionalización de los enfermeros de la comunidad latinoamericana. Desde 2018 realiza congresos de Enfermería y cuenta además con Brisa+, una plataforma online de contenidos de salud que incluye webinars, capacitaciones, noticias e investigaciones dirigidas al público enfermero.