Bajo el lema “Cuidado 360: ciencia, liderazgo y bienestar”, el Congreso propuso una mirada integral del cuidado que tuvo en cuenta los cambios en la población, los contextos en los que se brinda la atención y las experiencias de quienes la reciben.
La décima edición del Congreso BRISA de Enfermería, organizado por BRISA Salud & Bienestar, reunió a más de 27 mil participantes de 47 países y marcó un nuevo récord de convocatoria, superando los más de 26 mil inscriptos registrados en la edición anterior. Durante dos jornadas virtuales y gratuitas, profesionales, auxiliares y estudiantes de enfermería compartieron experiencias, conocimientos y herramientas para fortalecer su práctica cotidiana.
Por medio de un comunicado, los organizadores indicaron que "con diez ediciones realizadas, el Congreso BRISA se consolidó como un espacio de referencia para la formación y actualización de los profesionales de enfermería de Latinoamérica. Su propuesta de acceso gratuito, con la posibilidad de obtener una certificación de participación, permite que enfermeros, auxiliares y estudiantes continúen capacitándose, incorporen nuevos conocimientos y accedan a las experiencias de especialistas nacionales e internacionales".
Bajo el lema “Cuidado 360: ciencia, liderazgo y bienestar”, el Congreso propuso una mirada integral del cuidado que tuvo en cuenta los cambios en la población, los contextos en los que se brinda la atención y las experiencias de quienes la reciben.
Las conferencias y mesas de diálogo reunieron a 32 disertantes de Argentina, España, Chile y Colombia. La agenda incluyó los cambios demográficos y sus implicancias para la salud, la identidad profesional y la comunicación estratégica en la enfermería del siglo XXI, y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.
En el plano asistencial, se abordaron el cuidado de recién nacidos y de personas con enfermedades crónicas y prevalentes, así como el control de las infecciones asociadas a la atención de la salud. También hubo espacios dedicados a la seguridad del paciente, la calidad asistencial, el liderazgo profesional, los nuevos modelos de atención y el bienestar de los equipos de salud.
El Lic. Héctor Eduardo Ponce, presidente del Congreso, definió el encuentro como “un espacio para impulsar la profesión y reflexionar sobre el futuro de los cuidados y de los sistemas de salud”.
“Llegar a la décima edición con esta convocatoria nos alienta a seguir ampliando el acceso a la formación continua en enfermería. Queremos que cada profesional encuentre herramientas que pueda llevar a su práctica cotidiana para brindar cuidados seguros y de calidad, con la cercanía y la sensibilidad que necesita cada paciente. La actualización científica y el desarrollo humano deben acompañarse a lo largo de toda la trayectoria profesional”, expresó la Dra. Leila Cura, presidenta de BRISA Salud & Bienestar.
En Argentina, la convocatoria alcanzó a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El aumento de las inscripciones del exterior impulsó el crecimiento respecto de la edición anterior, con una participación destacada de Paraguay y Venezuela. Las transmisiones del Congreso sumaron cerca de 70 mil visualizaciones en YouTube, reflejando el alcance de esta décima edición.
BRISA Salud & Bienestar es una empresa especializada en la promoción de la salud y la concientización sobre el bienestar. Provee servicios de salud a la industria hidrocarburífera en distintos puntos del país y trabaja en la profesionalización de los enfermeros de la comunidad latinoamericana. Desde 2018 realiza congresos de Enfermería y cuenta además con Brisa+, una plataforma online de contenidos de salud que incluye webinars, capacitaciones, noticias e investigaciones dirigidas al público enfermero.
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