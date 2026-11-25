El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó tres nuevos contagios, dos con el serotipo DENV-2. Además, se registró un caso de chikungunya en Salta, con antecedente de viaje a Bolivia.
El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó tres nuevos casos de dengue, dos de ellos con antecedentes de viaje a México y República Dominicana, en los que se detectó el serotipo DENV-2. El tercer paciente, residente en la provincia de Buenos Aires (PBA), también había viajado a México, aunque todavía no se pudo determinar el serotipo.
De acuerdo con el reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, desde el comienzo de la temporada 2026-2027 se registraron 11 casos, todos importados.
Cuatro corresponden a la provincia de Buenos Aires, con antecedentes de viajes a Brasil, Ecuador, México y República Dominicana. En tanto, otros tres fueron detectados en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), cuyos pacientes habían viajado a Perú y Brasil.
Además, se notificaron dos casos en Córdoba, uno en Santa Fe —ambos con antecedentes de viaje a Perú— y otro en Santa Cruz, cuyo paciente había visitado Costa Rica.
Del total de 1.584 casos sospechosos acumulados, 797 fueron descartados, 760 continúan bajo investigación y 16 fueron catalogados como probables.
En relación con la fiebre chikungunya, durante la última semana evaluada no se reportaron nuevos contagios. Hasta el momento, solo se detectó un caso en el departamento de Orán, en Salta, con antecedente de viaje a Bolivia.
Aunque la situación epidemiológica presenta un riesgo bajo, el brote que tuvo mayor impacto en el Noroeste argentino (NOA) refuerza la necesidad de mantener una vigilancia activa.
En ese sentido, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de continuar con la búsqueda de posibles casos de chikungunya entre pacientes con cuadros de fiebre aguda sin diagnóstico específico, especialmente para identificar de manera temprana eventuales nuevos focos de transmisión.