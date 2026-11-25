Del total de 1.584 casos sospechosos acumulados, 797 fueron descartados, 760 continúan bajo investigación y 16 fueron catalogados como probables.

Dengue: confirmaron los primeros dos casos importados en Córdoba

En relación con la fiebre chikungunya, durante la última semana evaluada no se reportaron nuevos contagios. Hasta el momento, solo se detectó un caso en el departamento de Orán, en Salta, con antecedente de viaje a Bolivia.

Aunque la situación epidemiológica presenta un riesgo bajo, el brote que tuvo mayor impacto en el Noroeste argentino (NOA) refuerza la necesidad de mantener una vigilancia activa.

En ese sentido, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de continuar con la búsqueda de posibles casos de chikungunya entre pacientes con cuadros de fiebre aguda sin diagnóstico específico, especialmente para identificar de manera temprana eventuales nuevos focos de transmisión.