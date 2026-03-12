Día mundial del Riñón: el 10% de la población argentina tiene algún problema renal

D+ia mundial del riñon.JPG Solo una persona de cada 10 sabe que sufre una Enfermedad Renal Crónica en Argentina.

“Tienen mayor riesgo las personas con diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o antecedentes familiares de insuficiencia renal”, dijo la médica clínica de Ospedyc, quien continuo: “Un dato alentador es que gran parte del daño renal puede prevenirse o retrasarse. Mantener un peso saludable, realizar actividad física, controlar la presión arterial y el nivel de azúcar en sangre, evitar el tabaco y no automedicarse son medidas fundamentales. En personas con factores de riesgo, es importante controlar periódicamente la función renal”.

La especialista manifestó luego: “Cuidar los riñones es cuidar todo el organismo. La detección temprana puede marcar la diferencia entre prevenir complicaciones o enfrentar un problema mayor. La prevención empieza hoy, con un control”.

Tratamientos y prevención de la enfermedad renal crónica

En los últimos años se registraron importantes avances en el abordaje de la ERC. Entre ellos se destacan las terapias con inhibidores SGLT2, que ayudan a reducir la progresión del daño renal y disminuyen el riesgo cardiovascular, incluso en pacientes que no tienen diabetes. También se amplió el uso de antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, con efectos protectores para el riñón.

A esto se suman nuevas estrategias integradas de manejo cardio-renal-metabólico y mejoras en las técnicas de diálisis, que hoy buscan ser más eficientes y generar un menor impacto ambiental.

La diálisis es un procedimiento que requiere grandes cantidades de agua y energía, por lo que actualmente la nefrología también trabaja en optimizar el uso de recursos, reducir los residuos sanitarios y fortalecer las políticas de prevención para disminuir la necesidad de terapias sustitutivas.

Recomendaciones para prevenir la enfermedad renal crónica

Entre las principales medidas de prevención se destacan: