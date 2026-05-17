Día Mundial de la Hipertensión Arterial: las claves para prevenirla

Suele desarrollarse sin signos evidentes y es uno de los principales factores de riesgo de afecciones cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y daños renales. La importancia de los controles médicos periódicos.
El Día Mundial de la Hipertensión Arterial se celebra cada 17 de mayo con el propósito de concientizar sobre una enfermedad que, aunque muchas veces no presenta síntomas, constituye uno de los principales factores de riesgo de afecciones cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y daños renales. La iniciativa fue impulsada en 2005 por la Liga Mundial de la Hipertensión (WHL, por sus siglas en inglés) y se enmarca dentro del Mes de Concientización sobre esta patología.
La fecha busca destacar la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados. De acuerdo con datos internacionales, más de 1.400 millones de personas padecen hipertensión arterial en todo el mundo, y una gran proporción desconoce su diagnóstico. Además, apenas uno de cada cuatro pacientes logra mantener sus niveles de presión arterial bajo control.
Conocida como el “asesino silencioso”, la hipertensión suele desarrollarse sin señales evidentes y, en muchos casos, recién se detecta cuando ya produjo complicaciones. Organismos de salud y especialistas insisten en la necesidad de realizar controles médicos periódicos y adoptar hábitos saludables que ayuden a reducir los riesgos.
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que ocurre cuando la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias permanece elevada de forma sostenida. Aunque puede pasar desapercibida durante años, sus consecuencias afectan progresivamente distintos órganos del cuerpo. Entre las principales complicaciones vinculadas a esta condición aparecen el infarto, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y el deterioro de la función renal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que controlar la presión arterial continúa siendo uno de los grandes desafíos sanitarios a nivel global. En numerosos países, la falta de controles frecuentes y el abandono de los tratamientos dificultan disminuir el impacto de la enfermedad.
Los especialistas señalan que muchos casos pueden prevenirse o mantenerse controlados mediante cambios en el estilo de vida. Llevar una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular y reducir el consumo de sal son algunas de las recomendaciones más importantes.
También resulta fundamental evitar factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el sedentarismo. A esto se suma la importancia de manejar el estrés y mantener un descanso adecuado, aspectos clave para cuidar la salud cardiovascular.
La detección precoz sigue siendo esencial, ya que la enfermedad puede avanzar durante años sin síntomas visibles. Por esa razón, los controles periódicos de presión arterial son considerados la herramienta más efectiva para identificar alteraciones a tiempo y prevenir futuras complicaciones.