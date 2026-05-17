Día Mundial de la Hipertensión Arterial: las claves para prevenirla

hipertensiónarterial La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo de afecciones cardiovasculares.

Las clave para prevenir la Hipertensión Arterial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que controlar la presión arterial continúa siendo uno de los grandes desafíos sanitarios a nivel global. En numerosos países, la falta de controles frecuentes y el abandono de los tratamientos dificultan disminuir el impacto de la enfermedad.

Los especialistas señalan que muchos casos pueden prevenirse o mantenerse controlados mediante cambios en el estilo de vida. Llevar una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular y reducir el consumo de sal son algunas de las recomendaciones más importantes.

También resulta fundamental evitar factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el sedentarismo. A esto se suma la importancia de manejar el estrés y mantener un descanso adecuado, aspectos clave para cuidar la salud cardiovascular.

La detección precoz sigue siendo esencial, ya que la enfermedad puede avanzar durante años sin síntomas visibles. Por esa razón, los controles periódicos de presión arterial son considerados la herramienta más efectiva para identificar alteraciones a tiempo y prevenir futuras complicaciones.