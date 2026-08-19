El síndrome urémico hemolítico cae a su nivel más bajo en 10 años: hubo 73 casos en 2026

La enfermedad suele comenzar con diarrea, muchas veces con sangre, fiebre y vómitos. Con el avance del cuadro pueden aparecer palidez y cansancio por la disminución de los glóbulos rojos, hematomas o manchas en la piel debido al descenso de plaquetas y una disminución o ausencia de orina como consecuencia del compromiso de la función renal.

Ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente diarrea con sangre, es importante realizar una consulta médica rápida y evitar la automedicación.

La prevención se basa en medidas sencillas pero fundamentales: cocinar correctamente la carne, evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos, consumir agua segura, lavar frutas y verduras y mantener una adecuada higiene de manos.

El Ministerio de Salud de la Nación, además, reforzó la vigilancia de las infecciones por STEC para mejorar la detección temprana, identificar posibles fuentes de contagio y monitorear la evolución de los casos.

El descenso registrado este año representa un dato positivo, aunque las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica, especialmente por el impacto que el SUH puede tener en los niños pequeños.