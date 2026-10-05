El popular conductor y músico tuvo un problema de salud, por lo que debió cancelar una presentación prevista en Málaga, España. ¿Cuál es su estado actual?
El músico y animador Roberto Pettinato -de 70 años, actualmente de gira por Europa con su unipersonal "Gracias x todo", debió suspender su show en Málaga y por ese motivo subió un video a su cuenta de Instagram, grabado desde la cama y casi sin voz. El mensaje, difundido durante el fin de semana, encendió la preocupación entre seguidores y colegas ya que no hay un diagnóstico médico público, solo la descripción del propio artista de una tos persistente y una disfonía que le impidió subir al escenario.
La función estaba prevista para el sábado 3 de octubre a las 22 en La Cochera Cabaret de esa ciudad Española, pero la sala confirmó la cancelación “por motivos de salud del artista” y anunció que las entradas se reintegrarán de forma automática, por el mismo medio de pago, en un plazo máximo de siete días y sin trámite del público.
En el video, recostado y con la voz apenas audible, Pettinato se dirigió directamente a quienes ya tenían entrada “Quiero pedirles muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga porque se terminó y no puedo. Este es todo el volumen que tengo de voz” y contó que había intentado recuperarse antes del show “Estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso, sin contar esta tos. Cuando pasa esto, nada sirve”. También hizo referencia a los permanentes cambios de clima durante la estadía en España.
Pese al cuadro de salud, Roberto Pettinato dejó una promesa a sus seguidores, aseguró que el año que viene hará un “bonus especial” para el público de Málaga “que fue con tanto cariño” y para quienes se rieron con el show en España, y cerró con un “nos vamos a ver pronto, y con algo todavía mejor”. Además, el artista agradeció a Germán Correa, su manager y productor, por la organización de la gira.
Esta fecha formaba parte de la gira española de "Gracias x todo", un unipersonal de humor distinto del proyecto musical Sumo x Pettinato, que no tiene fechas agendadas en Europa y sigue presentándose en la Argentina, en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, entre otras. En España, ya había actuado el 23 de septiembre en La Escalera de Jacob, en Madrid.
Actualmente, Roberto Pettinato se encuentra mejor de salud, en pleno proceso de recuperación de la afección virósica que lo dejó de cama y disfónico, pero los médicos consideraron que aún no se encuentra en condiciones de subir a un escenario.
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