Esta fecha formaba parte de la gira española de "Gracias x todo", un unipersonal de humor distinto del proyecto musical Sumo x Pettinato, que no tiene fechas agendadas en Europa y sigue presentándose en la Argentina, en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, entre otras. En España, ya había actuado el 23 de septiembre en La Escalera de Jacob, en Madrid.

Actualmente, Roberto Pettinato se encuentra mejor de salud, en pleno proceso de recuperación de la afección virósica que lo dejó de cama y disfónico, pero los médicos consideraron que aún no se encuentra en condiciones de subir a un escenario.