Gripe A (H3N2): las recomendaciones oficiales tras los primeros casos en la Argentina

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que, si bien la variante "no ha demostrado ser más grave que otras”, es necesario mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios.

Lavado frecuente de manos. Cubrirse al toser o estornudar. No compartir objetos personales. Ventilar adecuadamente ambientes. Limpiar y desinfectar superficies. Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.

La cartera conducida por Mario Lugones recordó quiénes deben recibir la vacuna antigripal anual.

Niños de 6 a 24 meses.

Embarazadas y puérperas.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

Mayores de 65 años.

Personal de salud y estratégico.

RECOMENDACIONES FRENTE A LA NUEVA VARIANTE DE INFLUENZA A (H3N2)



La influenza A (H3N2) es un subtipo del virus de la gripe. Hasta el momento, no demostró ser más grave que otras variantes.



Se recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus… pic.twitter.com/7s2CeZtl7H — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) December 19, 2025

También recomendó mantener actualizados los esquemas de inmunización del Calendario Nacional de Vacunación, cuya cobertura es gratuita en vacunatorios y centros de salud.

Los primeros tres casos de la gripe A (H3N2) en el país fueron detectados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS. Se trata de dos adolescentes estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según se informó oficialmente, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones.

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, lo que podría derivar un incremento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud. No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado esté vinculado a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.

Desde ANLIS-Malbrán señalaron que las jurisdicciones provinciales tienen la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones epidemiológicas correspondientes y de garantizar la atención oportuna de los casos detectados. En ese sentido, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.