Un estudio cuestionó los beneficios de los suplementos de colágeno para la piel

A esto se suma que muchos de los estudios tuvieron una cantidad reducida de participantes y presentaron diferencias importantes en aspectos como las características de las personas analizadas, la dosis diaria administrada y el tiempo durante el cual se consumieron los suplementos.

Otro de los puntos señalados fue que algunos ensayos utilizaron productos que combinaban colágeno con otros componentes bioactivos. Para los autores, esto dificulta determinar si los efectos registrados pueden atribuirse exclusivamente al colágeno hidrolizado.

"El colágeno aún podría tener un papel en la dermatología", admitieron, "pero por ahora, su promoción como intervención antiedad validada es prematura y no es científicamente defendible".

El análisis también remarcó otras limitaciones de la evidencia disponible. Entre ellas, la falta de información suficiente sobre cuánto material ingerido mediante suplementos consigue llegar efectivamente a la piel en seres humanos.

Además, la mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados realizados hasta el momento tuvieron una duración relativamente corta, de entre ocho y doce semanas.

"Hasta que surja esa evidencia, la suplementación oral con colágeno no debería promoverse ni recomendarse dentro de la práctica dermatológica", concluyeron los investigadores.