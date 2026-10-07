En tanto, el jueves 8 de octubre está previsto que declaren ante el Tribunal Federal de Corrientes Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava e integrante de la PFA; Mario Justo González, conocido como "Guacha"; y la policía Silvana Beatriz Romero.

Un pedido de la querella bajo análisis

La Justicia evalúa la posibilidad de drenar dos lagunas ubicadas en la localidad correntina de 9 de Julio, como parte de las medidas vinculadas a la búsqueda del menor.

Los abogados de la familia de Loan pidieron específicamente que se drenen las lagunas identificadas como 1 y 4, que ya habían sido inspeccionadas mediante rastrillajes, aunque en aquella oportunidad no se encontraron elementos relevantes para la investigación.

Quiénes son los acusados

Entre los principales imputados por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del niño; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su pareja, Daniel “Fierrito” Ramírez.

Todos están vinculados al caso por el extravío del niño luego del almuerzo realizado en la casa de su abuela Catalina, tras el cual fue visto por última vez en la zona del naranjal.

Por otro lado, hay otros diez imputados por distintos hechos relacionados con la investigación, entre ellos el supuesto desvío de la pesquisa, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad. Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.