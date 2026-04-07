La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país

En este contexto, y sin su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo debido a su prohibición para salir del país, la Justicia le notificó a Tapia y demás imputados “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento previo dicha cirscunstancia al Tribunal”.

Chiqui Tapia y Toviggino, otra vez apuntados por el gobierno, pero ahora por gestiones en Venezuela. Chiqui Tapia y Toviggino, otra vez apuntados por el gobierno, pero ahora por gestiones en Venezuela.

Revés judicial para Chiui Tapia

Por otra parte, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el rechazo del pedido de Chiqui Tapia para cerrar por “inexistencia de delito” la causa por apropiación de aportes previsionales por la que está procesado.

El fallo de la Sala A del tribunal, firmado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, alcanza además a la AFA como entidad, a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino, Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

La causa

Chiqui Tapia y Toviggino fueron acusados como presuntos coautores penalmente responsables de apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 ocasiones, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades.

El expediente se inició el 12 de diciembre de 2025 por una denuncia de la ARCA en el que se mencionó que se había detectado la falta de pago, dentro de los plazos legales, de las declaraciones juradas presentadas por la AFA relativas a retenciones impositivas del “SIRE IVA” y “SICORE GANANCIAS” de los períodos agosto y septiembre de 2025, sumado a retenciones de contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

El 18 de diciembre de 2025, ARCA presentó una ampliación de la denuncia, donde dijo que la AFA había omitido cumplir con el pago de obligaciones retenidas en múltiples períodos fiscales mensuales comprendidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.