La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país

A pocos días de haberle negado su salida de la Argentina, ahora el máximo dirigente de la AFA fue autorizado para realizar tres viajes al exterior.
La Justicia autorizó que el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) Claudio Chiqui Tapia pueda tener tres viajes al exterior del país en medio de la investigación por la causa de supuesto fraude por retención indebide de impustos y aportes. Los destinos son Paraguay, Ecuador y Canadá para reuniones de la CONMEBOL y la FIFA.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien procesó la semana pasada al titular de la AFA, aceptó los pedidos de viaje del presidente de la AFA, quien tenía la prohibición de salida del país, por lo que debía pedir autorización judicial.
Hace tan solo seis días, el mismo letrado le prohibía la salida del país del presidente de la AFA, y de su tesorero, Pablo Toviggino, a raíz de la causa en la que fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.
Chiqui Tapia, fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes por la Justicia que, asimismo, lo obligó a quedarse en su domicilio durante 72 horas, salvo excepciones que deberán ser comunicadas al Tribunal.
En este contexto, y sin su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo debido a su prohibición para salir del país, la Justicia le notificó a Tapia y demás imputados “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento previo dicha cirscunstancia al Tribunal”.
Por otra parte, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el rechazo del pedido de Chiqui Tapia para cerrar por “inexistencia de delito” la causa por apropiación de aportes previsionales por la que está procesado.
El fallo de la Sala A del tribunal, firmado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, alcanza además a la AFA como entidad, a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino, Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.
Chiqui Tapia y Toviggino fueron acusados como presuntos coautores penalmente responsables de apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 ocasiones, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades.
El expediente se inició el 12 de diciembre de 2025 por una denuncia de la ARCA en el que se mencionó que se había detectado la falta de pago, dentro de los plazos legales, de las declaraciones juradas presentadas por la AFA relativas a retenciones impositivas del “SIRE IVA” y “SICORE GANANCIAS” de los períodos agosto y septiembre de 2025, sumado a retenciones de contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.
El 18 de diciembre de 2025, ARCA presentó una ampliación de la denuncia, donde dijo que la AFA había omitido cumplir con el pago de obligaciones retenidas en múltiples períodos fiscales mensuales comprendidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
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