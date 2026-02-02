Marixa Balli cierra su local en Flores y liquida todo: los precios de Xurama

La exvedette anunció el final de su histórica marca de indumentaria y calzado tras la fuerte caída del consumo y remata el stock con remeras, shorts, zapatos y carteras a valores accesibles.
La caída del consumo en el sector textil llevó a Marixa Balli a cerrar su local de indumentaria y calzado en el barrio porteño de Flores, poniendo fin a Xurama, la marca que sostuvo durante casi 20 años. La exvedette decidió liquidar todo el stock tras un año que definió como el peor para el rubro.
Para anunciarlo, realizó un vivo de Instagram ante más de 125 mil seguidores, donde mostró las prendas y accesorios que está rematando desde un local más pequeño alquilado especialmente para la venta final. Allí explicó que quedan pocas cantidades y que el objetivo es desprenderse de toda la mercadería.
Los precios de la liquidación son accesibles: remeras, shorts y pantalones se venden entre $10.000 y $15.000; los zapatos, a $25.000; y las carteras, a $35.000, con algunas promociones como 2x1. La oferta incluye ropa interior, jeans y musculosas.
Balli explicó que el cierre se debe al desplome de las ventas, incluso en Flores, uno de los polos comerciales más importantes y económicos del país. “No camina gente, no te compra y eso te desgasta”, señaló en distintas entrevistas televisivas.
Además, remarcó las dificultades estructurales del rubro, especialmente en el calzado, aumentos constantes de insumos, demoras en las entregas y falta de previsibilidad. “ Yo hago números todo el tiempo y entendí que no es momento”, resumió sobre la decisión de bajar la persiana.
