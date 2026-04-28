Amenazas en escuelas: la Provincia habla de una "estructura delictiva"

Los funcionarios aclararon que la múltiples denuncias registradas en establecimiento educativos ya están siendo investigadas en los distintos Departamentos Judiciales, de modo que su presentación apunta a “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.

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La denuncia, formulada desde una perspectiva de niñez, tomó como elemento de contexto principal al ataque en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, del pasado 30 de marzo. A partir de este hito trágico comenzaron a registrarse de manera creciente amenazas en escuelas de nuestra Provincia y del país en su totalidad, fenómeno que escaló exponencialmente.

"Abordaje interministerial" ante las amenazas

Este lunes, en el marco de la habitual conferencia de prensa del Gobierno bonaerense, la titular de Educación, Flavia Terigi, expuso que ante las amenazas registradas durante las últimas semanas en distintas escuelas, la Dirección General de Cultura y Educación puso en marcha “un abordaje interministerial” con la colaboración de instituciones educativas, jefaturas distritales y representaciones gremiales.

“El mensaje es muy claro: reproducir estos mensajes promovidos en las redes sociales es una conducta grave que vulnera la convivencia institucional y es objeto de investigación judicial”, dijo.

En esa línea, solicitó a los estudiantes “no viralizar” este tipo de contenidos y a las familias “generar espacios de diálogo” para advertir el peligro de la situación. “Vamos a trabajar en la actualización de los acuerdos de convivencia enfocados en el cuidado digital”, sumó.