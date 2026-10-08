Fue a cambiar un televisor, se lo negaron, y volvió al shopping con barrabravas para presionar

El hombre había reclamado por una supuesta falla en el aparato y regresó horas después acompañado por hinchas de Central Ballester, que amenazaron con provocar disturbios.
Un hombre llevó a un grupo de barrabravas del Club Central Ballester a un shopping del conurbano bonaerense para reclamar el cambio de un televisor que, según sostuvo, tenía una falla y que el comercio se habría negado a reemplazar.
El episodio ocurrió en el Carrefour del centro comercial Soleil Premium Outlet, donde el cliente había comprado el aparato y reclamado porque funcionaba mal. Ante la negativa del supermercado a realizar el cambio, regresó horas después acompañado por varios hinchas del club de ascenso para insistir con el reclamo de manera agresiva.
“Si no cambias la tele, qué quilombo se va a armar”, comenzaron a cantar los hinchas en uno de los sectores del centro comercial. “Queremos cambio, la puta que te parió”, fue otra de las consignas que entonaron los hinchas de Central Ballester, un club que milita en la Primera C, mientras exigían que Carrefour aceptara el pedido.
El grupo ingresó con bombos de murga y redoblantes decorados con el escudo de Central Ballester, además de vestir prendas identificatorias del club. Los hinchas elevaron el tono del reclamo y advirtieron que “por acá no pasa nadie”, mientras realizaban ademanes intimidatorios.
La situación generó temor y sorpresa entre las personas que se encontraban realizando sus compras. En medio de los cánticos y los golpes de los instrumentos, algunos clientes intentaron alejarse del lugar para evitar quedar cerca del conflicto.
“Carrefour, Carrefour, si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar”, repitieron los hinchas durante la protesta. En uno de los momentos registrados, una mujer que se encontraba junto a una criatura en un cochecito modificó rápidamente su recorrido para alejarse del grupo.
El episodio fue registrado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales. Las identidades de los usuarios que difundieron las imágenes no fueron informadas, al igual que la del cliente que encabezó el reclamo y convocó a los hinchas para presionar por el cambio del televisor.
En su sitio web, Carrefour señala que si un producto “tiene una falla” o no cumple con las expectativas, el cliente puede presentarse con el ticket dentro de los 15 días para recuperar el dinero abonado. La empresa incluye esta política dentro de su denominado “Compromiso Electro”.
El comercio también establece que, una vez cumplido ese período, si el producto se encuentra en garantía, presenta un defecto de fábrica y no puede ser reparado, se realiza la reposición del producto. Sin embargo, los términos y condiciones aclaran que el compromiso no incluye determinados artículos, entre ellos depiladoras, afeitadoras, productos de cuidado personal, auriculares, impresoras, aires acondicionados, cocinas, calefones y termotanques, además de cualquier otro artefacto que requiera una instalación especializada.
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