Fue a cambiar un televisor, se lo negaron, y volvió al shopping con barrabravas para presionar

La situación generó temor y sorpresa entre las personas que se encontraban realizando sus compras. En medio de los cánticos y los golpes de los instrumentos, algunos clientes intentaron alejarse del lugar para evitar quedar cerca del conflicto.

“Carrefour, Carrefour, si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar”, repitieron los hinchas durante la protesta. En uno de los momentos registrados, una mujer que se encontraba junto a una criatura en un cochecito modificó rápidamente su recorrido para alejarse del grupo.

El episodio fue registrado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales. Las identidades de los usuarios que difundieron las imágenes no fueron informadas, al igual que la del cliente que encabezó el reclamo y convocó a los hinchas para presionar por el cambio del televisor.

Qué dice Carrefour sobre el cambio de productos

En su sitio web, Carrefour señala que si un producto “tiene una falla” o no cumple con las expectativas, el cliente puede presentarse con el ticket dentro de los 15 días para recuperar el dinero abonado. La empresa incluye esta política dentro de su denominado “Compromiso Electro”.

El comercio también establece que, una vez cumplido ese período, si el producto se encuentra en garantía, presenta un defecto de fábrica y no puede ser reparado, se realiza la reposición del producto. Sin embargo, los términos y condiciones aclaran que el compromiso no incluye determinados artículos, entre ellos depiladoras, afeitadoras, productos de cuidado personal, auriculares, impresoras, aires acondicionados, cocinas, calefones y termotanques, además de cualquier otro artefacto que requiera una instalación especializada.