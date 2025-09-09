Sociedad |

Inseguridad en La Plata: motochorros golpearon a un nene de 13 años que defendió a su mamá

Un violento robo conmocionó a la localidad de San Carlos, en La Plata. Cuatro motochorros atacaron a una mujer y golpearon brutalmente a su hijo de 13 años cuando intentó defenderla.

Un nuevo y dramático hecho de inseguridad se produjo el domingo en La Plata cuando dos motochorros atacaron a una una mujer en la puerta de su casa y la agredieron físicamente frente a su hijo adolescente que al intentar protegerla recibió un fuerte golpe con un fierro que lo dejó inconsciente.

Minutos después, otros dos delincuentes llegaron en una segunda moto y robaron el auto de la mujer y escaparon a toda velocidad.

Según el portal 0221, el hecho ocurrió el domingo a las 22.30 en la localidad de San Carlos, en las inmediaciones de 145 y 526,

La Fiscalía de turno investiga el caso y lo caratuló como “robo calificado y lesiones”. Los investigadores sospechan que los cuatro atacantes forman parte de una banda organizada que ya habría cometido otros robos similares en la zona, debido a la violencia y la planificación del ataque.

Por ahora, la policía analiza las imágenes de cámaras de seguridad del barrio para identificar a los responsables y dar con su paradero.

