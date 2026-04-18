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La Plaza de Mayo será escenario del show del "cura DJ": los cortes de tránsito

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto se presentará este sábado desde las 20 en un evento gratuito en homenaje al Papa Francisco. Además, habrá restricciones vehiculares en el microcentro durante más de 24 horas.

La Plaza de Mayo será este sábado el epicentro de un evento poco convencional: un show gratuito de música electrónica con impronta religiosa a cargo del sacerdote portugués Guilherme Peixoto. La presentación comenzará a las 20 y se realizará a un año de la muerte de Jorge Bergoglio.

El espectáculo contará con una puesta en escena de gran escala, con pantallas LED y un sistema de sonido profesional, pensado para una convocatoria masiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Plaza de Mayo será escenario de un show del cura DJ cortes de tr

En paralelo, el Gobierno porteño desplegará un operativo especial que impactará de lleno en la circulación del microcentro, con cortes y restricciones que se extenderán por más de 24 horas en las inmediaciones del evento.

Cortes totales de tránsito:

  • Av. Diagonal Norte, Suipacha, Esmeralda y Maipú entre Av. Corrientes y Av. de Mayo
  • San Martín, Reconquista y 25 de Mayo entre Av. Corrientes y Av. Rivadavia
  • Tacuarí, Piedras, Chacabuco, Perú y Bolívar entre Av. Belgrano y Av. de Mayo
  • Av. Diagonal Sur entre Av. Belgrano y Bolívar
  • Sarmiento, Tte. Gral. Juan D. Perón y Bartolomé Mitre entre Carlos Pellegrini y Av. Leandro Alem
  • Rivadavia y Av. de Mayo entre Carlos Pellegrini y Bolívar
  • Hipólito Yrigoyen, Adolfo Alsina y Moreno entre Bernardo de Irigoyen y Av. Paseo Colón

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Peixoto, oriundo de Guimarães, fue ordenado sacerdote en 1999 y comenzó su camino en la música en 2006, cuando buscó nuevas formas de acercar a los jóvenes a la vida parroquial. Con el tiempo, esa iniciativa se convirtió en su sello distintivo: una fusión de bases electrónicas con música sacra y mensajes de fe.

Durante la pandemia, sus sesiones online se viralizaron y ampliaron su alcance internacional. El reconocimiento masivo llegó en 2023, cuando se presentó ante más de un millón de jóvenes en Lisboa, en la previa de una misa encabezada por el Papa.

En sus sets, el “cura DJ” combina beats electrónicos con momentos de oración, en una propuesta que rompe con los formatos tradicionales. “Procuro que los jóvenes no dejen de ser cristianos, estén donde estén”, explicó en una entrevista, al definir el espíritu de sus presentaciones.

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