La Plaza de Mayo será escenario del show del "cura DJ": los cortes de tránsito

Cortes totales de tránsito:

Av. Diagonal Norte, Suipacha, Esmeralda y Maipú entre Av. Corrientes y Av. de Mayo

San Martín, Reconquista y 25 de Mayo entre Av. Corrientes y Av. Rivadavia

Tacuarí, Piedras, Chacabuco, Perú y Bolívar entre Av. Belgrano y Av. de Mayo

Av. Diagonal Sur entre Av. Belgrano y Bolívar

Sarmiento, Tte. Gral. Juan D. Perón y Bartolomé Mitre entre Carlos Pellegrini y Av. Leandro Alem

Rivadavia y Av. de Mayo entre Carlos Pellegrini y Bolívar

Hipólito Yrigoyen, Adolfo Alsina y Moreno entre Bernardo de Irigoyen y Av. Paseo Colón

Peixoto, oriundo de Guimarães, fue ordenado sacerdote en 1999 y comenzó su camino en la música en 2006, cuando buscó nuevas formas de acercar a los jóvenes a la vida parroquial. Con el tiempo, esa iniciativa se convirtió en su sello distintivo: una fusión de bases electrónicas con música sacra y mensajes de fe.

Durante la pandemia, sus sesiones online se viralizaron y ampliaron su alcance internacional. El reconocimiento masivo llegó en 2023, cuando se presentó ante más de un millón de jóvenes en Lisboa, en la previa de una misa encabezada por el Papa.

En sus sets, el “cura DJ” combina beats electrónicos con momentos de oración, en una propuesta que rompe con los formatos tradicionales. “Procuro que los jóvenes no dejen de ser cristianos, estén donde estén”, explicó en una entrevista, al definir el espíritu de sus presentaciones.