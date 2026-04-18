La emoción de Franco Colapinto por la exhibición en el país: "Es un sueño hecho realidad"

Franco se mostró emocionado por el evento que realizará en Palermo con un monoplaza y destacó el valor de acercar la máxima categoría a los fanáticos argentinos. "Ojalá sea un día que quede en la historia", expresó.

La expectativa crece en torno a la exhibición que encabezará Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires, donde manejará un monoplaza de Fórmula 1 en un evento que promete convocar a miles de personas. La cita será el próximo domingo 26 de abril en Palermo, en un circuito urbano especialmente diseñado para la ocasión.

En la previa, el joven piloto expresó su emoción por regresar al país en un momento clave de su carrera y protagonizar un espectáculo de estas características. “Es un sueño hecho realidad poder llevar un Fórmula 1 a mi país”, aseguró en declaraciones difundidas por la organización.

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Colapinto remarcó el fuerte componente simbólico del evento, sobre todo por las dificultades que enfrentan los fanáticos para ver este tipo de competencias en el exterior. “Es muy complicado para todos los argentinos ir a Europa. Es una posibilidad de llevarles un show y mostrarles lo que hace un F1 de tan cerca”, explicó.

Además, agradeció a quienes hicieron posible la exhibición y dejó en claro su deseo de que la jornada quede en la memoria colectiva: “Ojalá que sea un día muy lindo para todos los argentinos, que lo podamos disfrutar y que quede en la historia”.

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Un evento masivo en Palermo

El show se realizará el domingo 26 de abril y tendrá como escenario un trazado urbano de casi tres kilómetros entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Si bien las entradas para sectores específicos se agotaron rápidamente, habrá espacios gratuitos que permitirán a una gran cantidad de público presenciar el espectáculo.

En cuanto al auto, el argentino conducirá un Lotus E20, un modelo emblemático de la era de motores V8 que se destaca por su potencia y sonido característico, lo que suma atractivo al evento.

De esta manera, la exhibición se perfila como una jornada única para el automovilismo nacional, con un protagonista local y la posibilidad concreta de acercar la Fórmula 1 a miles de fanáticos que rara vez tienen acceso directo a este tipo de experiencias.

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