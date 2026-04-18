La emoción de Franco Colapinto por la exhibición en el país: "Es un sueño hecho realidad"

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Un evento masivo en Palermo

El show se realizará el domingo 26 de abril y tendrá como escenario un trazado urbano de casi tres kilómetros entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Si bien las entradas para sectores específicos se agotaron rápidamente, habrá espacios gratuitos que permitirán a una gran cantidad de público presenciar el espectáculo.

En cuanto al auto, el argentino conducirá un Lotus E20, un modelo emblemático de la era de motores V8 que se destaca por su potencia y sonido característico, lo que suma atractivo al evento.

De esta manera, la exhibición se perfila como una jornada única para el automovilismo nacional, con un protagonista local y la posibilidad concreta de acercar la Fórmula 1 a miles de fanáticos que rara vez tienen acceso directo a este tipo de experiencias.