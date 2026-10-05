Los campeones del mundo que no estarán en el adiós de Messi

Las principales ausencias estarán vinculadas a los jugadores que todavía tienen compromisos con sus clubes en el exterior. Roma no autorizó a Nahuel Molina ni a Paulo Dybala, debido a cuestiones deportivas y logísticas relacionadas con el viaje y la cercanía de los próximos partidos. Tampoco podrán estar Alejandro Papu Gómez, recientemente incorporado al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos, ni Franco Armani, quien deberá atajar con Atlético Nacional ante Deportes Tolima el 8 de octubre. Juan Foyth también quedó afuera después de haber sido desafectado por una lesión y, una vez de regreso en España, Villarreal no volvería a permitir su viaje.