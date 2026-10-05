Los campeones del mundo que no estarán en el adiós de Messi

La AFA invitó a todos los integrantes del plantel que se consagró en Qatar 2022, pero varios no podrán acompañar al capitán este martes ante Benín por compromisos con sus clubes.
El amistoso de la Selección Argentina ante Benín de este martes, desde las 20 en el Monumental, será el último partido de Messi en la Albiceleste. El capitán tendrá la despedida que esperaba, con el 10 dorado, cerca de los hinchas y acompañado por varios de sus históricos compañeros. La AFA invitó a todos los campeones del mundo de Qatar 2022, aunque el calendario internacional y los compromisos de algunos clubes provocaron varias bajas para la noche especial.
Entre los campeones que sí estarán aparecen Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes. Di María jugará este lunes con Rosario Central ante Banfield y luego viajará a Buenos Aires, mientras que De Paul y Lo Celso no habían sido convocados para los partidos ante Bolivia y Burkina Faso. Paredes, en tanto, estará presente pero no podrá jugar por la suspensión de diez partidos tras los incidentes ante España.
Las principales ausencias estarán vinculadas a los jugadores que todavía tienen compromisos con sus clubes en el exterior. Roma no autorizó a Nahuel Molina ni a Paulo Dybala, debido a cuestiones deportivas y logísticas relacionadas con el viaje y la cercanía de los próximos partidos. Tampoco podrán estar Alejandro Papu Gómez, recientemente incorporado al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos, ni Franco Armani, quien deberá atajar con Atlético Nacional ante Deportes Tolima el 8 de octubre. Juan Foyth también quedó afuera después de haber sido desafectado por una lesión y, una vez de regreso en España, Villarreal no volvería a permitir su viaje.
El único campeón que todavía mantiene una pequeña posibilidad de sumarse es Germán Pezzella, actualmente en Peñarol y con un traslado mucho más sencillo por su cercanía con Argentina. En cambio, el resto de los campeones que están en condiciones de viajar acompañará a Messi en el Monumental, incluidos Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa, quienes no fueron convocados para esta fecha FIFA pero estarán presentes en una noche que marcará el cierre de una era para la Selección.
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