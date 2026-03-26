Moreno: tremendo incendio en un depósito de químicos que obligó a los vecinos a evacuar

Hasta el momento no se reportaron víctimas, pero el operativo de seguridad se mantiene bajo alerta máxima por la volatilidad de los materiales involucrados. En la zona también trabajan médicos y ambulancias de forma preventiva, mientras que la fiscalía de turno de Moreno ya inició una investigación para determinar las responsabilidades del hecho. Este siniestro se produce apenas un día después del grave incendio en un depósito de garrafas en Merlo, que dejó a dos personas heridas de gravedad.

La empresa que sufrió este incendio cuenta con 45 años de trayectoria y, conforme a su presentación oficial, en 1988 inauguraron la sucursal Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde se brindan servicios dentro y fuera del Parque Industrial. Posteriormente abrieron el depósito de almacenamiento de 10.000 metros cuadrados cubiertos, ubicada en Francisco Álvarez, en avenida San Martín 8902, entre las calles Falcon y Chilecito.