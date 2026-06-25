Río Cuarto: un bloque de uranio obligó a evacuar una planta y a aislar trabajadores

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Los Bomberos Voluntarios llegaron inicialmente al lugar y, luego de tomar conocimiento de la situación, solicitaron la intervención de organismos especializados. Por disposición de las autoridades judiciales y como medida precautoria, se estableció un perímetro de seguridad de entre 100 y 150 metros alrededor de la planta.

La Fiscalía interviniente también ordenó evacuar preventivamente a personas que se encontraban en las inmediaciones y aislar a quienes habían tenido contacto directo con el elemento hallado mientras se realizaban las primeras evaluaciones técnicas.

image Alerta en Río Cuarto.

La Municipalidad de Río Cuarto emitió un comunicado en el que explicó que los protocolos fueron activados de manera inmediata luego de detectarse materiales que podrían corresponder a sustancias especiales y la convocatoria de especialistas vinculados a la actividad nuclear para determinar con precisión las características del objeto encontrado.

Las mediciones realizadas tanto sobre el bloque como sobre las personas que habían estado en contacto con él arrojaron parámetros considerados bajos. De acuerdo con la información oficial difundida tras los controles, no se detectaron niveles que representaran riesgo para la vida o la salud de los trabajadores.

Qué es el uranio empobrecido

El uranio empobrecido es un subproducto generado durante el proceso de enriquecimiento del uranio natural. Aunque conserva propiedades radiactivas, presenta niveles de radiación considerablemente menores que los del uranio enriquecido. Debido a su elevada densidad, suele utilizarse en aplicaciones industriales y militares, particularmente en blindajes y determinados tipos de municiones.