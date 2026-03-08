Chiqui Tapia anunció el Torneo Argentino del Interior y la AFA reorganiza el ascenso

La nueva categoría será semiprofesional, tendrá al menos 64 equipos y se ubicará entre el Federal A y el Regional Amateur dentro de la estructura del fútbol del interior.
El Consejo Federal de la AFA oficializó la creación del Torneo Argentino del Interior, una nueva categoría que comenzará a disputarse en abril de 2027 y que formará parte de una reestructuración del sistema de competencias del fútbol del interior. El anuncio fue realizado por el presidente Claudio Tapia, quien presentó el proyecto como parte de un plan para fortalecer el federalismo en el fútbol argentino.
Durante el encuentro con dirigentes del interior, Tapia confirmó la iniciativa y aseguró: “Cada provincia tendrá un equipo jugando en el nuevo torneo profesional que lanzaremos. Cada club tendrá contratos profesionales pagos por la AFA”, al explicar que la medida apunta a darle mayor desarrollo a las instituciones fuera de Buenos Aires y el conurbano.
La competencia tendrá carácter semiprofesional, se jugará entre abril y noviembre y contará con al menos 64 equipos distribuidos en ocho regiones. En la primera fase se enfrentarán todos contra todos dentro de cada zona y luego habrá cruces eliminatorios para definir los seis ascensos al Federal A, además de los descensos hacia el Regional Amateur.
El ingreso al nuevo certamen se definirá por mérito deportivo y por licencias institucionales. Parte de los clubes llegarán desde el Regional Amateur 2026, mientras que otros serán seleccionados por el Consejo Federal según criterios de infraestructura, situación administrativa, antecedentes deportivos y cumplimiento económico, con el objetivo de conformar una categoría más estable y competitiva.
Con esta modificación, desde 2027 el fútbol del interior quedará organizado en tres niveles: el Federal A como división principal, el nuevo Torneo Argentino del Interior como categoría intermedia y el Regional Federal Amateur como tercer escalón. En ese contexto, Tapia volvió a insistir en el concepto que impulsó el proyecto: “Nos propusimos que el fútbol sea federal y que todos los clubes tengan la posibilidad de crecer”.
