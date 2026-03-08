Chiqui Tapia anunció el Torneo Argentino del Interior y la AFA reorganiza el ascenso

Durante el encuentro con dirigentes del interior, Tapia confirmó la iniciativa y aseguró: “Cada provincia tendrá un equipo jugando en el nuevo torneo profesional que lanzaremos. Cada club tendrá contratos profesionales pagos por la AFA”, al explicar que la medida apunta a darle mayor desarrollo a las instituciones fuera de Buenos Aires y el conurbano.

La competencia tendrá carácter semiprofesional, se jugará entre abril y noviembre y contará con al menos 64 equipos distribuidos en ocho regiones. En la primera fase se enfrentarán todos contra todos dentro de cada zona y luego habrá cruces eliminatorios para definir los seis ascensos al Federal A, además de los descensos hacia el Regional Amateur.

El ingreso al nuevo certamen se definirá por mérito deportivo y por licencias institucionales. Parte de los clubes llegarán desde el Regional Amateur 2026, mientras que otros serán seleccionados por el Consejo Federal según criterios de infraestructura, situación administrativa, antecedentes deportivos y cumplimiento económico, con el objetivo de conformar una categoría más estable y competitiva.

Con esta modificación, desde 2027 el fútbol del interior quedará organizado en tres niveles: el Federal A como división principal, el nuevo Torneo Argentino del Interior como categoría intermedia y el Regional Federal Amateur como tercer escalón. En ese contexto, Tapia volvió a insistir en el concepto que impulsó el proyecto: “Nos propusimos que el fútbol sea federal y que todos los clubes tengan la posibilidad de crecer”.