Trabajadores de Fate cortan Panamericana y reprimieron a otros gremios en el Puente Pueyrredón

ssstwitter.com_1771500872675 Video del corte en donde los manifestantes están cara a cara con gendarmería.

Los trabajadores de la histórica fábrica de neumáticos que anunció su cierre el día de ayer, saltaron en manada a la autopista para que la manifestación sea aún más visible. Muchos de los integrantes de la protesta, a la hora de subir fueron tapando sus rostros para que luego no los reconozcan.

La gendarmería subió a la par de los trabajadores y se colocó con escudos en frente a ellos y les pidió que liberen por lo menos media traza del camino.

Uno de los trabajadores expresó: "Nosotros tenemos derecho a huelga que está en la Constitución. No respetan el artículo 14bis que dice que los obreros tenemos derecho a huelga. Nosotros ejerciendo un derecho, si ustedes reprimen, el costo es suyo".

Desúés de dos horas de imposibilitar el paso por la autopista Panamericana, los manifestantes liberaron los carriles.

ssstwitter.com_1771501354268 Así subían a la Panamericana los trabajadores de Fate.

Represión en Puente Pueyrredón

Mientras tanto, otros gremios y agrupaciones políticas se movilizan para manifestarse en contra de la reforma laboral. Esta mañana se registraron disturbios en la avenida Mitre, en la entrada al sobre nivel, en la que trabajadores chocaron las fuerzas de seguridad y fueron reprimidos con gas pimienta.