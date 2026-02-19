Sociedad |

Trabajadores de Fate cortan Panamericana y reprimieron a otros gremios en el Puente Pueyrredón

Este jueves de paro general de la CGT, los trabajadores de Fate cortaron la autovía en sentido Tigre-Buenos Aires y otros gremios el Puente Pueyrredón.

Cerca de las 8 de este jueves, y al mismo tiempo que transcurre el paro general de la CGT, los trabajadores de Fate cortaron la autopista Panamericana con la ayuda de organizaciones sociales. El corte se produjo a la altura de la calle Uruguay en sentido Tigre-Buenos Aires.

ssstwitter.com_1771500872675

Video del corte en donde los manifestantes están cara a cara con gendarmería.

Los trabajadores de la histórica fábrica de neumáticos que anunció su cierre el día de ayer, saltaron en manada a la autopista para que la manifestación sea aún más visible. Muchos de los integrantes de la protesta, a la hora de subir fueron tapando sus rostros para que luego no los reconozcan.

ADEMÁS: Cierra Fate: 920 despidos y el fin de una histórica fábrica de neumáticos

La gendarmería subió a la par de los trabajadores y se colocó con escudos en frente a ellos y les pidió que liberen por lo menos media traza del camino.

Uno de los trabajadores expresó: "Nosotros tenemos derecho a huelga que está en la Constitución. No respetan el artículo 14bis que dice que los obreros tenemos derecho a huelga. Nosotros ejerciendo un derecho, si ustedes reprimen, el costo es suyo".

Desúés de dos horas de imposibilitar el paso por la autopista Panamericana, los manifestantes liberaron los carriles.

ssstwitter.com_1771501354268

Así subían a la Panamericana los trabajadores de Fate.

Represión en Puente Pueyrredón

Mientras tanto, otros gremios y agrupaciones políticas se movilizan para manifestarse en contra de la reforma laboral. Esta mañana se registraron disturbios en la avenida Mitre, en la entrada al sobre nivel, en la que trabajadores chocaron las fuerzas de seguridad y fueron reprimidos con gas pimienta.

O2FBAJN7GBBCPCZYZ2E4MWUR4Q
Fotos de la represión en Puente Pueyrredón. (Jaime Olivos)

Fotos de la represión en Puente Pueyrredón. (Jaime Olivos)

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados