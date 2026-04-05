Tremendo choque en Barracas: un auto terminó volcado y su conductor está internado

El otro conductor, que se dirigía hacia su lugar de trabajo al momento del choque, fue trasladado al Hospital Penna con politraumatismos. Allí permanece internado y se aguarda un nuevo parte médico en las próximas horas para conocer su evolución.

En una primera instancia, el joven que manejaba la Suran y regresaba a su casa tras su jornada laboral declaró que el otro vehículo circulaba en contramano. Esta versión aún no fue confirmada por los peritos, quienes pudieron determinar que el conductor del 208 intentó realizar una maniobra para ingresar al estacionamiento de su trabajo cuando ocurrió el impacto. La principal hipótesis sugiere que los conductores no se vieron a tiempo.

Los vecinos del barrio señalaron que este tipo de incidentes ocurren con frecuencia en la zona. Según explicaron, es común que los vehículos circulen en sentido contrario de manera involuntaria debido a que la calle cambia de mano justo en ese cruce.