Tremendo choque en Barracas: un auto terminó volcado y su conductor está internado

El impacto ocurrió en las calles Lafayette y Osvaldo Cruz. Un hombre de 45 años fue rescatado por bomberos y trasladado al Hospital Penna, mientras que el otro ya recibió el alta.
Durante la madrugada de este domingo, se produjo un choque entre dos automóviles en el barrio porteño de Barracas que dejó dos personas heridas. El accidente ocurrió pasadas las 5 en la intersección de Lafayette y la avenida Osvaldo Cruz. Hasta el momento, las autoridades no cuentan con registros de cámaras de seguridad que hayan captado la secuencia exacta del impacto.
A pesar de la falta de imágenes, la reconstrucción basada en los testimonios de los involucrados permitió establecer que un Peugeot 208 circulaba por la calle Lafayette y, al llegar a la esquina, colisionó contra una Volkswagen Suran negra que se desplazaba por Osvaldo Cruz.
Como consecuencia del golpe, el Peugeot terminó volcado sobre la calzada. Ante el alerta a la policía, una dotación de bomberos se presentó en el lugar y trabajó en el rescate de un hombre de 45 años que había quedado atrapado dentro del vehículo.
Por su parte, el conductor de la Suran pudo salir por sus propios medios. Si bien no presentaba lesiones de gravedad, fue derivado al Hospital Argerich, desde donde ya fue dado de alta.
El otro conductor, que se dirigía hacia su lugar de trabajo al momento del choque, fue trasladado al Hospital Penna con politraumatismos. Allí permanece internado y se aguarda un nuevo parte médico en las próximas horas para conocer su evolución.
En una primera instancia, el joven que manejaba la Suran y regresaba a su casa tras su jornada laboral declaró que el otro vehículo circulaba en contramano. Esta versión aún no fue confirmada por los peritos, quienes pudieron determinar que el conductor del 208 intentó realizar una maniobra para ingresar al estacionamiento de su trabajo cuando ocurrió el impacto. La principal hipótesis sugiere que los conductores no se vieron a tiempo.
Los vecinos del barrio señalaron que este tipo de incidentes ocurren con frecuencia en la zona. Según explicaron, es común que los vehículos circulen en sentido contrario de manera involuntaria debido a que la calle cambia de mano justo en ese cruce.
comentar