Una pasajera fue arrollada por una formación del Subte B: le amputaron una pierna

Hace un año, vale recordar, una mujer venezolana de 41 años había sufrido otro grave accidente en el Subte B, que también provocó la amputación de una de sus piernas. El episodio ocurrió cuando su hija logró ingresar al vagón, pero ella quedó atrapada por las puertas. Pese a estar parcialmente fuera de la formación, el subte arrancó y la arrastró, lo que le provocó heridas de gravedad.

El incidente terminó con la víctima siendo trasladada de urgencia al Hospital Durand, donde los médicos debieron amputarle la pierna derecha. "La arrastró. Y hasta que, lamentándolo mucho, la pierna quedó entre el andén y el tren, y se le rompió la pierna completa", expresó su esposo en una entrevista televisiva.

Desde Emova respondieron que el episodio sucedió cuando la pasajera "intentaba subir a una formación tras el anuncio sonoro de cierre de puertas". Según indicaron, en ese momento se activaron los protocolos correspondientes, a raíz de lo cual intervino para la asistencia de la víctima personal de la propia empresa, Bomberos y, luego, el SAME.

La familia de la mujer, que reside en el país desde hace más de cinco años, pidió que se tomaran medidas para evitar nuevos incidentes de ese tiempo. "Esperemos que ella se recupere. El trauma, por supuesto, va a ser muy grande, no sólo físico. Nuestros deseos de que ella se mejore y que tengan justicia”, concluyó su marido.