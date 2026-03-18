Villa Urquiza: desvíos y cambios de sentido por el nuevo Paso Bajo nivel de Álvarez Thomas

Según detallaron desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, “el objetivo es mejorar la seguridad vial y el ordenamiento de la circulación en uno de los corredores más transitados del norte porteño”. La empresa Autopistas Urbanas (AUSA), responsable de la ejecución de la obra, indicó que la intervención abarca un sector neurálgico de la ciudad. El paso bajo nivel se extiende a lo largo de 255 metros entre las calles Monroe y Pedro Rivera. De acuerdo con el Gobierno porteño, la obra beneficiará a más de 29.000 personas y facilitará el trayecto diario de 18.000 vehículos.