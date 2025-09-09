Operativo itinerante de castración gratuita en Malvinas Argentinas

El Municipio informó que la atención en el establecimiento, ubicado en Policastro 2389, será por orden de llegada con registro desde las 7.30 horas y un cupo de 50 animales por jornada. Los animales deben presentarse en ayuno de 12 horas de sólidos y líquidos.

Se aclaró, además, que en el caso de los gatos, es obligatorio llevarlos en una bolsa de red (como las de cebollas) y se solicitó además una manta por animal. Se castran también hembras en celo y preñadas.

El servicio está destinado a perros y gatos a partir de los cinco meses de edad, y forma parte del programa de control ético de la superpoblación animal que lleva adelante la Comuna a través de la Dirección de Zoonosis.

"Seguimos adelante con este importante servicio de castraciones gratuitas itinerantes, siempre con el objetivo de fortalecer y potenciar las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos", destacó el intendente Mariano Cascallares.

En ese sentido, el jefe comunal recibió: "Somos el primer Municipio No Eutanásico del país, y nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas es un verdadero orgullo que hoy se replica como referencia a nivel nacional y en el continente".