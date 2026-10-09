Apple presentará el jueves un nuevo dispositivo para el hogar, antes del IPhone Duo

El encuentro “Welcome Home” podría incluir un centro doméstico con pantalla, un nuevo HomePod mini y una versión actualizada del Apple TV, con la inteligencia artificial de Siri como eje.
Apple anunció la presentación del llamado “Welcome Home” para este jueves, en el que revelará nuevos dispositivos para el hogar inteligente, la cual llega diez días antes del lanzamiento comercial del iPhone Duo, previsto para el 23 de octubre, en una convocatoria que apunta a ampliar la presencia de la compañía en el mercado de los equipos conectados para el hogar.
El anuncio fue difundido por Greg Joswiak, responsable de marketing de Apple, mediante una publicación acompañada de un video en el que varias personas bordan el logotipo de la marca con distintos colores. La empresa no dio detalles sobre los productos que presentará, por lo que las características de los posibles lanzamientos se basan en reportes y versiones de medios especializados.
Una de las novedades que se espera es un concentrador doméstico con pantalla, conocido informalmente como “HomePad”. Según las versiones difundidas, funcionaría como una tableta fija para el hogar y podría adaptar el contenido que muestra en función de quién se encuentre en la habitación.
El periodista Mark Gurman, de Bloomberg, informó que la presentación también podría incluir un nuevo HomePod mini y una versión actualizada del Apple TV. La inteligencia artificial de Siri sería uno de los ejes de los tres dispositivos, con el objetivo de ampliar las funciones del asistente dentro del ecosistema doméstico de Apple.
En el caso del HomePod mini, un procesador más rápido podría permitir la ejecución de una versión mejorada de Siri. Sin embargo, Apple todavía no confirmó las especificaciones técnicas ni las funciones que incorporarían los posibles equipos.
Otros rumores señalan que la compañía trabaja en nuevos productos para el hogar inteligente, entre ellos cámaras de seguridad y cerraduras conectadas. Esos dispositivos estarían siendo desarrollados en colaboración con LG, aunque no se informó si formarán parte del evento de este jueves.
La presentación se produce después de un septiembre con varios anuncios de la compañía, entre ellos la gama iPhone 18 Pro, el iPhone Duo, los AirPods 5 y nuevos modelos de Apple Watch. La empresa busca ampliar su oferta de productos más allá de los teléfonos y los dispositivos personales.
El evento “Welcome Home” se realizará diez días antes de que el iPhone Duo salga a la venta, el 23 de octubre. Por ahora, Apple no confirmó cuáles serán los productos presentados ni si el centro doméstico con pantalla, el nuevo HomePod mini y el Apple TV actualizado formarán parte del anuncio.
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