Apple presentará el jueves un nuevo dispositivo para el hogar, antes del IPhone Duo

En el caso del HomePod mini, un procesador más rápido podría permitir la ejecución de una versión mejorada de Siri. Sin embargo, Apple todavía no confirmó las especificaciones técnicas ni las funciones que incorporarían los posibles equipos.

Otros rumores señalan que la compañía trabaja en nuevos productos para el hogar inteligente, entre ellos cámaras de seguridad y cerraduras conectadas. Esos dispositivos estarían siendo desarrollados en colaboración con LG, aunque no se informó si formarán parte del evento de este jueves.

La presentación se produce después de un septiembre con varios anuncios de la compañía, entre ellos la gama iPhone 18 Pro, el iPhone Duo, los AirPods 5 y nuevos modelos de Apple Watch. La empresa busca ampliar su oferta de productos más allá de los teléfonos y los dispositivos personales.

El evento “Welcome Home” se realizará diez días antes de que el iPhone Duo salga a la venta, el 23 de octubre. Por ahora, Apple no confirmó cuáles serán los productos presentados ni si el centro doméstico con pantalla, el nuevo HomePod mini y el Apple TV actualizado formarán parte del anuncio.