La inteligencia artificial conquista la moda con modelos virtuales, robots y tendencias

La incorporación de la IA a la moda también se reflejó en nuevos eventos especializados. Fashion AI Expo se inauguró en París en marzo de 2026, organizada por Olga Gasnier y en coincidencia con la Semana de la Moda de París, con la participación de diseñadores, empresas tecnológicas y ejecutivos del sector del lujo.

Un mes después, Tokio realizó su propia semana de la moda centrada en inteligencia artificial, a partir de un concurso de diseño generativo organizado por OpenFashion. A esto se suman plataformas y herramientas de ChatGPT y Google Fotos que permiten construir atuendos mediante avatares recreados a partir de una persona.

Entre las figuras digitales que ya forman parte de la industria aparecen "Noonoouri", "Shudu" e "Imma". Noonoouri fue creada en 2018 por el artista alemán Joerg Zuber y participó en campañas de Dior, Versace y Marc Jacobs. Su apariencia, inspirada en una muñeca de proporciones estilizadas, se aleja deliberadamente de la representación humana.

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Noonoouri también desarrolla contenidos de moda, videos musicales y producciones digitales en Instagram, donde reúne 454 mil seguidores. Shudu, en tanto, fue creada por el fotógrafo Cameron-James Wilson y suele ser presentada como la primera supermodelo digital de la industria.

Sus retratos y campañas reproducen los códigos de la fotografía editorial y su cuenta de Instagram alcanza los 235 mil seguidores. Imma, creada por Aww Inc., es una modelo virtual japonesa reconocida por su cabello rosa, que fue portada de Vogue Japón y participó en campañas para Dior y Valentino.

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La presencia de Imma se extiende a viajes, eventos, comercios y espacios urbanos, en línea con la estética callejera de Tokio. La modelo virtual reúne más de 377 mil seguidores en Instagram y forma parte de un fenómeno que muestra cómo la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta experimental para ocupar un espacio cada vez más visible dentro de la industria de la moda.