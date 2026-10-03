Una van ejecutiva premium

La ARCFOX V9, una van ejecutiva de lujo que suma una nueva dimensión a la exhibición de ARCFOX, también se exhibe en e stand de la marca. Tiene un amplio espacio interior, pantalla tipo cine para las plazas traseras y un sistema de audio de 22 parlantes, que hacen de la V9 -según indica la empresa-- "una propuesta que busca equilibrar eficiencia energética, espacio y sofisticación en el segmento de los monovolúmenes premium".