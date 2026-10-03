La exclusiva marca exhibe hasta el 4 de ocubre en la exposiciòn de Costa Salguero su gama "Sín límites" de vehículos eléctricos premium diseñados por el mítico Walter de Silva.
ARCFOX está presente hasta el 4 de octubre en la Expo Auto Chino de Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires con su familia de vehículos "Sin Límite" definidos por el legendario diseñador italiano, Walter de Silva y que distingue la visual de la marca premium.
El ARCFOX S3, se posiciona como un sedán eléctrico pensado para quienes buscan un vehículo compacto pero con una presencia y un equipamiento que superan lo esperado en su segmento. Se destaca por su amplitud interior, una generosa distancia entre ejes y una autonomía cercana a los 500 kilómetros, ampliando las expresiones de la gama.
La ARCFOX V9, una van ejecutiva de lujo que suma una nueva dimensión a la exhibición de ARCFOX, también se exhibe en e stand de la marca. Tiene un amplio espacio interior, pantalla tipo cine para las plazas traseras y un sistema de audio de 22 parlantes, que hacen de la V9 -según indica la empresa-- "una propuesta que busca equilibrar eficiencia energética, espacio y sofisticación en el segmento de los monovolúmenes premium".
También puede verse en la xposiciòn de Costa Salguero, el ARCFOX T1. que se propone como una entrada al universo de la marca desde un formato compacto y urbano, con techo panorámico, gran pantalla central y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.
A su lado, el ARCFOX S5, con elegancia aerodinámica y tecnología de gama alta en un sedán eléctrico, muestra una faceta más deportiva, con una silueta de baja resistencia aerodinámica —su coeficiente es de apenas 0,1925 Cd— y una propuesta en la que convergen diseño, prestaciones y tecnología.
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