Así es el avión supersónico X-59 de la NASA que supera la barrera del sonido

El X-59 forma parte del proyecto Quesst, una iniciativa de la NASA destinada a recopilar información que permita modificar las restricciones actuales sobre vuelos supersónicos comerciales sobre áreas pobladas. Las regulaciones vigentes en muchos países limitan estas operaciones debido al fuerte ruido generado por los estampidos sónicos.

Para lograrlo, la aeronave incorpora un diseño radicalmente diferente al de los aviones tradicionales. Su fuselaje alargado y su configuración aerodinámica fueron desarrollados específicamente para dispersar las ondas de choque y reducir significativamente el impacto acústico percibido desde la superficie.

Embed JUST IN: The X-59 has gone supersonic!



The X-59 achieved supersonic speeds for the first time ever today — a major milestone for NASA’s Quesst mission and an important step toward upcoming flights that will demonstrate its quiet supersonic technology ahead of future… pic.twitter.com/mwblICs4vN — NASA Aeronautics (@NASAaero) June 5, 2026

Durante esta prueba, un caza F-15 de la NASA acompañó al X-59 como avión de persecución para supervisar la operación y recopilar datos. La presencia de esta aeronave también sirvió para monitorear el comportamiento del prototipo durante las distintas fases del vuelo.

La próxima etapa del programa comenzará en los próximos días con el primer vuelo en condiciones de misión. En esa prueba, el X-59 buscará alcanzar una velocidad de crucero de Mach 1,4, equivalente a 1.489 kilómetros por hora, y una altitud cercana a los 16.764 metros.

Estas operaciones permitirán generar las referencias necesarias antes de iniciar vuelos sobre distintas comunidades de Estados Unidos. El objetivo será medir cómo perciben los habitantes el sonido producido por la aeronave y determinar si efectivamente resulta menos invasivo que el de los aviones supersónicos convencionales.

Los datos obtenidos serán compartidos con organismos reguladores de Estados Unidos y de otros países para evaluar futuras modificaciones normativas. Si el programa demuestra que es posible volar más rápido que el sonido sin generar molestias significativas, podría abrir el camino al regreso de los vuelos comerciales supersónicos décadas después del retiro del Concorde.