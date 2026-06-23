Avión de hidrógeno busca dar la vuelta al mundo sin escalas y con cero emisiones

El proyecto liderado por Bertrand Piccard prevé iniciar vuelos de prueba en 2027 para demostrar que el hidrógeno puede impulsar la aviación de larga distancia sin generar emisiones de carbono.
El explorador suizo Bertrand Piccard impulsa el desarrollo de un avión propulsado por hidrógeno que aspira a completar la primera vuelta al mundo sin escalas y sin emisiones contaminantes. El proyecto, desarrollado a través de la Fundación Solar Impulse, se encuentra en su etapa final de preparación y prevé iniciar vuelos de prueba a comienzos de 2027.
La iniciativa busca demostrar la viabilidad del hidrógeno como fuente de energía para la aviación de largo alcance, uno de los sectores más complejos de descarbonizar. El objetivo es completar una circunnavegación global sin realizar escalas y sin emitir dióxido de carbono durante el trayecto.
Piccard, reconocido por haber concretado la primera vuelta al mundo en un avión solar y por ser el primero en navegar el planeta en globo aerostático sin escalas, hablo con el medio europeo "Euronews" y sostuvo que la aviación puede convertirse en una plataforma para acelerar la adopción de nuevas tecnologías energéticas.
Según explicó, el proyecto no tiene únicamente una finalidad técnica. También pretende transmitir un mensaje de optimismo frente a los desafíos climáticos y demostrar que la innovación puede ofrecer alternativas sostenibles sin renunciar al desarrollo económico o a la movilidad.
El explorador considera que parte del rechazo actual a las políticas ambientales se debe a que durante años fueron presentadas como sinónimo de sacrificios, restricciones y mayores costos. A su juicio, ese enfoque debilitó el apoyo social a la transición ecológica.
En contraste, Piccard propone vincular la sostenibilidad con la innovación tecnológica, la competitividad y la creación de nuevas oportunidades económicas. En ese sentido, remarcó que la Fundación Solar Impulse ya certificó más de 1.650 soluciones limpias y rentables desarrolladas en distintos sectores productivos.
La apuesta por el hidrógeno cobra relevancia en un contexto donde la industria aeronáutica busca alternativas para reducir su huella ambiental. Mientras los combustibles sostenibles y la electrificación enfrentan limitaciones para vuelos de larga distancia, el hidrógeno aparece como una de las tecnologías con mayor potencial a futuro.
El proyecto también contempla un fuerte componente educativo. Piccard planea conectarse en directo desde la cabina durante el vuelo para dialogar con estudiantes de distintos países y acercar conceptos vinculados a la innovación, la energía y el cuidado ambiental.
Para ello, la Fundación Solar Impulse ya trabaja junto a la Universidad Politécnica Mohammed VI de Marruecos, una alianza que busca ampliar el alcance del programa educativo hacia estudiantes de África y otras regiones.
Más allá del desafío técnico, la iniciativa intenta posicionarse como una demostración de que las tecnologías limpias pueden impulsar proyectos de gran escala. Si las pruebas previstas para 2027 resultan exitosas, el avión de hidrógeno podría convertirse en uno de los experimentos más ambiciosos de la aviación sostenible moderna.
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