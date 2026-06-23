Avión de hidrógeno busca dar la vuelta al mundo sin escalas y con cero emisiones

El explorador considera que parte del rechazo actual a las políticas ambientales se debe a que durante años fueron presentadas como sinónimo de sacrificios, restricciones y mayores costos. A su juicio, ese enfoque debilitó el apoyo social a la transición ecológica.

En contraste, Piccard propone vincular la sostenibilidad con la innovación tecnológica, la competitividad y la creación de nuevas oportunidades económicas. En ese sentido, remarcó que la Fundación Solar Impulse ya certificó más de 1.650 soluciones limpias y rentables desarrolladas en distintos sectores productivos.

La apuesta por el hidrógeno cobra relevancia en un contexto donde la industria aeronáutica busca alternativas para reducir su huella ambiental. Mientras los combustibles sostenibles y la electrificación enfrentan limitaciones para vuelos de larga distancia, el hidrógeno aparece como una de las tecnologías con mayor potencial a futuro.

El proyecto también contempla un fuerte componente educativo. Piccard planea conectarse en directo desde la cabina durante el vuelo para dialogar con estudiantes de distintos países y acercar conceptos vinculados a la innovación, la energía y el cuidado ambiental.

Para ello, la Fundación Solar Impulse ya trabaja junto a la Universidad Politécnica Mohammed VI de Marruecos, una alianza que busca ampliar el alcance del programa educativo hacia estudiantes de África y otras regiones.

Más allá del desafío técnico, la iniciativa intenta posicionarse como una demostración de que las tecnologías limpias pueden impulsar proyectos de gran escala. Si las pruebas previstas para 2027 resultan exitosas, el avión de hidrógeno podría convertirse en uno de los experimentos más ambiciosos de la aviación sostenible moderna.