Un cartucho del primer Super Mario Bros se vendió por US$3 millones

“En muchos sentidos, es lo más cerca que un coleccionista puede estar del momento exacto en que Super Mario Bros. transformó los videojuegos de consola”, señalaron desde la firma estadounidense al presentar el lote antes de la venta.

La operación confirma el crecimiento sostenido del mercado de videojuegos retro, donde las copias cerradas y en condiciones excepcionales alcanzan cifras cada vez más elevadas. En los últimos años, títulos icónicos de Nintendo se consolidaron entre los objetos más buscados por coleccionistas e inversores.

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Uno de los antecedentes más destacados ocurrió en 2021, cuando una copia sellada de Super Mario World fue adquirida por dos millones de dólares. Meses antes, otro ejemplar del primer Super Mario Bros había sido vendido por 660.000 dólares, una cifra que en ese momento llamó la atención de toda la industria.

La escalada de precios comenzó a acelerarse durante la última década, impulsada por la creciente valoración de los videojuegos como objetos históricos y culturales. Los títulos que marcaron hitos en la evolución del entretenimiento digital pasaron a ocupar un lugar similar al de los cómics, las cartas coleccionables y otros artículos de colección de alto valor.

Otro caso emblemático fue el de Super Mario 64, cuya copia sellada alcanzó los 1,56 millones de dólares en una subasta realizada en 2021. Ese récord superó a una edición de The Legend of Zelda que había sido vendida previamente por 870.000 dólares.

Con esta nueva venta, el primer juego de Mario Bros vuelve a ubicarse en el centro del mercado de coleccionismo gamer. Más de 40 años después de su lanzamiento, el juego que redefinió la industria de las consolas sigue generando cifras millonarias y consolidando su lugar como uno de los productos más influyentes en la historia de los videojuegos.