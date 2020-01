CES 2020 | Kingston revela sus nuevas grandes apuestas: tarjetas UHS-II y SSD NVMe 4.0

Es la cita esperada por los principales para presentar sus principales novedades para 2020.En ese marco, Kingston dio a conocer su nueva serie de potentes tarjetas UHS-II. Además presentó sus unidades de almacenamiento NVMe PCle Gen 4.0.

Conocé a continuación sus características:

-Tarjetas Canvas Plus Flash: Tarjetas renovadas que ofrecen velocidades y capacidades más altas, incluyendo UHS-II, así como nuevos lectores MobileLite Plus diseñados para soportar las velocidades máximas de la línea Canvas Plus.

-Unidad SSD NVMe PCIe Gen 4.0 M.2: La primera unidad SSD NVMe Gen 4.0 de Kingston para consumidores que se presentará este año

- Productos integrados: Show Room con los productos de consumo de uso diario impulsados por Kingston.

-Unidades SSD NVMe para centros de datos en formatos tanto U.2 como M.2 diseñadas para ofrecer baja latencia predecible y consistencia E/S como criterios de rendimiento clave. Ideal para actualizar las bahías de las unidades internas, los servidores de los centros de datos de hiperescala y los servicios en la nube que requieren almacenamiento de alto rendimiento.

-Capacidad adicional en la unidad SSD SATA para centros de datos (DC450R, DC500R): Una unidad SSD de 7.68 TB para las compañías de alojamiento en la nube y los centros de datos que requieren más almacenamiento.

“Como proveedor líder de soluciones de memoria en el canal, nos esforzamos por ofrecer los mejores productos a nuestros clientes”, manifestó Craig Tilmont, director de marketing en Kingston.

“CES es la ocasión ideal para compartir lo que hemos estado haciendo y lo que tenemos planeado para este año. Desde tarjetas de memoria hasta lo último en unidades SSD, dispositivos wearable y dispositivos inteligentes, Kingston está en todas partes”, concluyó.

Por su parte, HyperX presentó los siguientes productos:

· HyperX Cloud FlightTM S – Aprovechando el éxito de Cloud Flight, Cloud Flight S son audífonos inalámbricos cuya batería tiene una duración de hasta 30 horas1 y cuenta con cargador inalámbrico Qi.2 Con un diseño de copas cerradas que rotan 90 grados, Cloud Flight S ofrece una experiencia de audio inmersiva dentro del juego con sonido envolvente virtual 7.1 optimizado para HyperX3 y controladores de 50mm con transmisión de 2.4 GHz. Cloud Flight S incluye un micrófono desmontable con indicador LED de silenciador de micrófono. Estos audífonos, que son compatibles con PC, PS4™ y PS4™ Pro, también incluyen controles intuitivos en las copas para ajustar el volumen del juego y del chat, el cual se puede personalizar con el software HyperX NGENUITY.

· Teclado para videojuegos HyperX Alloy OriginsTM – El teclado mecánico Alloy Origins cuenta con interruptores mecánicos HyperX Aqua táctiles y con teclas retroiluminadas expuestas RGB para una iluminación más brillante con efectos radiantes y cinco niveles de brillo ajustables. Su cuerpo de aluminio cepillado brinda mayor durabilidad y estabilidad, además de una distribución que maximiza el espacio en el escritorio y permite mover el mouse libremente. El cable USB Tipo C a USB Tipo A también es desmontable. Alloy Origins ofrece funciones de personalización avanzadas para iluminación y macros, incluyendo efectos de iluminación sencillos y personalizables por tecla.5 Gracias a su memoria integrada, los usuarios pueden guardar hasta tres perfiles Alloy Origins para jugar sobre la marcha mediante el software HyperX NGENUITY. El teclado también es 100 por ciento antighosting y brinda pulsación simultánea de N teclas.

· HyperX Pulsefire Raid – Pulsefire Raid RGB es un mouse ergonómico diseñado para gamers que necesitan botones adicionales para fijar teclas o ejecutar una variedad de comandos. Pulsefire Raid está diseñado para monitoreo preciso, fluido y responsivo, sin aceleración, y cuenta con 11 botones programables y un sensor Pixart 3389 para brindar precisión y velocidad con ajustes de hasta 16,000 DPI. Los ajustes DPI nativos personalizables6 permiten a los gamers monitorear los ajustes con un indicador LED. Asimismo, el mouse incluye interruptores Omron con una vida de hasta 20M de clics. La personalización avanzada con HyperX NGENUITY permite a los usuarios establecer macros, ajustar DPI y personalizar efectos de iluminación RGB.

· HyperX FURY Ultra – El mouse pad FURY Ultra cuenta con un radiante anillo de luz RGB de 360 grados y barra de luz personalizable con el software HyperX NGENUITY. La superficie para juego es rígida y microtexturizada, mientras que la base de hule antiderrapamiento ofrece desempeño, velocidad y estabilidad.

· Nuevos módulos HyperX FURY DDR4 y FURY DDR4 RGB – Los módulos FURY DDR4 y FURY DDR4 RGB son actualizaciones asequibles y de alto desempeño para las más recientes plataformas de Intel y AMD. Los módulos FURY incluyen perfiles compatibles con Intel XMP Certified o XMP, así como compatibilidad con AMD Ryzen. FURY DDR4 y FURY DDR4 RGB estarán disponibles en versiones de frecuencia 3600MHz y 3733MHz, módulos de 8GB y 16GB, y capacidades en kit de hasta 64GB.

· Nuevas adiciones de capacidad HyperX Impact DDR4 SODIMM– HyperX Impact DDR4 ofrece potente desempeño para máquinas de factor de forma pequeño. Impact DDR4 cuenta con funciones Plug N Play7 para overclocking automático a la frecuencia más alta publicada dentro de la velocidad permisible del sistema y es compatible con Ryzen e Intel XMP en módulos con capacidades de hasta 32GB y configuraciones en kit de hasta 64GB.

· HyperX ChargePlay ClutchTM para Nintendo Switch – La funda de carga ChargePlay Clutch para Nintendo SwitchTM cuenta con una batería de 6000mAh e indicadores LED de nivel de carga. La funda cuenta con manijas de hule removibles Joy-ConTM y una base para videojuegos en modo de mesa. La funda permite anclar de forma conveniente y segura el dispositivo a través de un conector USB Tipo C.

· HyperX ChargePlay ClutchTM para celulares – ChargePlay Clutch para celulares ofrece un sistema de anclaje seguro que sostiene el dispositivo móvil con firmeza y está equipado con manijas de hule para mayor control. ChargePlay Clutch tiene certificación de carga inalámbrica Qi, además de contar con un paquete de baterías de 3000mAh removible que también funge como banco de energía con indicadores de carga LED y un puerto USB.