Chat GPT estuvo caido a nivel mundial por un par de horas

La Inteligencia Artificial de Open IA, uno de los más utilizados a nive mundial, presentaba dificultades a la hora de ingresar al sitio.
El chatbot de inteligencia artificial más utilizado en el mundo, ChatGPT, sufrió este miércoles una interrupción significativa en su servicio a nivel global. Millones de usuarios reportaron la imposibilidad de iniciar sesión, cargar historiales de chats o generar nuevas consultas tanto en la versión de escritorio como en las aplicaciones móviles, experimentando mensajes de error persistentes que inhabilitaron por completo la herramienta de OpenAI.
La falla, que comenzó a registrarse al mediodia, fue calificada como una "interrupción crítica" dentro del propio portal de estado de la compañía liderada por Sam Altman. El impacto es de carácter generalizado, afectando de manera equitativa a los usuarios de la versión gratuita y a los clientes corporativos y suscriptores de ChatGPT Plus, quienes pagan una tarifa mensual para garantizar un acceso prioritario que esta vez quedó suspendido.
Las redes sociales se hicieron eco de la noticia y empezaron a publicar al respecto de las fallas al tratar de ingresar al sitio web de la inteligencia artificial. Donde figuraba el error de "no se puede encontrar esta página".
Hasta el momento, la firma tecnológica con sede en San Francisco no ha emitido un informe técnico oficial detallando el origen exacto del incidente o si se trata de un problema de saturación en sus centros de datos. La caída generó una inmediata migración de usuarios hacia plataformas competidoras de firmas como Google y Anthropic.
El servicio ya se encuentra en correcto funcionamiento, si bien no se pronunciaron al respecto, si anunciaron en un posteo en la red social X una nueva serie de mejoras y actualizaciones: "Nuevo en ChatGPT: una mejor manera de programar tareas. Las tareas programadas son más rápidas, más confiables y más fáciles de gestionar desde la nueva página Programadas. La nueva experiencia de tareas programadas se está implementando para usuarios de Go, Plus, Pro, Business y Enterprise en web y móvil." explicaron
Desde su irrupción en el mercado en noviembre de 2022, ChatGPT consolidó una adopción masiva sin precedentes entre estudiantes, profesionales, empresas y creadores de contenido locales e internacionales. Su capacidad disruptiva para responder preguntas complejas, redactar textos académicos o comerciales, generar ideas conceptuales y resolver tareas automatizadas impulsó una rápida penetración de la inteligencia artificial generativa en los flujos de trabajo diarios de millones de personas.
Este crecimiento exponencial estuvo acompañado por un ecosistema de actualizaciones constantes por parte de OpenAI. Durante los últimos años, la compañía expandió las capacidades de la plataforma al incorporar herramientas de generación de imágenes, interacciones fluidas por voz, análisis avanzado de documentos y modelos con capacidades de razonamiento lógico profundo, factores que transformaron al chatbot en una infraestructura clave cuyo apagón actual paraliza actividades productivas globales.
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