Chat GPT estuvo caido a nivel mundial por un par de horas

El servicio ya se encuentra en correcto funcionamiento, si bien no se pronunciaron al respecto, si anunciaron en un posteo en la red social X una nueva serie de mejoras y actualizaciones: "Nuevo en ChatGPT: una mejor manera de programar tareas. Las tareas programadas son más rápidas, más confiables y más fáciles de gestionar desde la nueva página Programadas. La nueva experiencia de tareas programadas se está implementando para usuarios de Go, Plus, Pro, Business y Enterprise en web y móvil." explicaron

Embed New in ChatGPT: a better way to schedule tasks.



Scheduled tasks are faster, more reliable, and easier to manage from the new Scheduled page.



The new scheduled tasks experience is rolling out to Go, Plus, Pro, Business, and Enterprise users on web and mobile. pic.twitter.com/YC7JON6Hxn — ChatGPT (@ChatGPTapp) June 17, 2026

Desde su irrupción en el mercado en noviembre de 2022, ChatGPT consolidó una adopción masiva sin precedentes entre estudiantes, profesionales, empresas y creadores de contenido locales e internacionales. Su capacidad disruptiva para responder preguntas complejas, redactar textos académicos o comerciales, generar ideas conceptuales y resolver tareas automatizadas impulsó una rápida penetración de la inteligencia artificial generativa en los flujos de trabajo diarios de millones de personas.

Este crecimiento exponencial estuvo acompañado por un ecosistema de actualizaciones constantes por parte de OpenAI. Durante los últimos años, la compañía expandió las capacidades de la plataforma al incorporar herramientas de generación de imágenes, interacciones fluidas por voz, análisis avanzado de documentos y modelos con capacidades de razonamiento lógico profundo, factores que transformaron al chatbot en una infraestructura clave cuyo apagón actual paraliza actividades productivas globales.