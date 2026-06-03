Uno de los escenarios más preocupantes involucra imágenes manipuladas. Los expertos advirtieron que, cuando Chat GPT procesa determinados recursos externos, un atacante puede recopilar información técnica de la víctima, incluyendo la dirección IP, el navegador utilizado y otros datos asociados a la consulta, sin necesidad de que el usuario haga clic sobre ningún elemento.

La investigación también mostró que los enlaces incluidos en páginas comprometidas pueden aparecer como botones o componentes interactivos dentro de la respuesta. Esto incrementa el riesgo de que las víctimas accedan a sitios fraudulentos creyendo que forman parte de una recomendación legítima generada por la inteligencia artificial.

Otra capacidad detectada consiste en la inserción de falsas alertas de seguridad. Los atacantes pueden diseñar mensajes que imitan notificaciones del sistema y hacer que aparezcan integrados en las respuestas de Chat GPT. Los especialistas también comprobaron que es posible incorporar códigos QR maliciosos alojados en servicios externos, capaces de redirigir a las víctimas hacia sitios fraudulentos cuando son escaneados desde un teléfono móvil.

Para los investigadores, ChatGPhish representa una evolución de los ataques de phishing tradicionales porque traslada el punto de engaño desde el correo electrónico hacia las plataformas de inteligencia artificial. En este modelo, el usuario no necesita visitar previamente una página sospechosa ni descargar archivos infectados: basta con solicitar un resumen de un sitio comprometido para quedar expuesto al contenido manipulado.

El descubrimiento se suma a otras vulnerabilidades recientes vinculadas a sistemas de IA, como SymJack, TrustFall y ClaudeBleed. Aunque afectan a plataformas diferentes, todas comparten una característica común: explotan la confianza que los modelos depositan en la información que procesan. Los expertos advierten que, a medida que la inteligencia artificial se integre más en entornos laborales y actividades cotidianas, será necesario reforzar los mecanismos de validación para impedir que contenidos controlados por atacantes sean interpretados como información legítima.