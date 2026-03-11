China entrena robots humanoides en aulas para que aprendan tareas domésticas

Ingenieros en China entrenan robots humanoides con realidad virtual para que aprendan tareas cotidianas, desde preparar café hasta realizar labores domésticas en entornos reales.
Investigadores chinos comenzaron a entrenar robots humanoides en entornos que simulan aulas para enseñarles a realizar tareas cotidianas como preparar café, ordenar espacios o ejecutar labores domésticas. El sistema utiliza operadores humanos equipados con dispositivos de realidad virtual que guían en tiempo real los movimientos de las máquinas para generar datos de aprendizaje.
El proyecto se desarrolla en un laboratorio ubicado en Wuhan, donde ingenieros replican escenarios del mundo real y recopilan grandes volúmenes de información sobre movimientos y acciones. Los robots reproducen luego esas tareas a partir de los datos cargados en sus sistemas, con el objetivo de mejorar su desempeño en entornos domésticos e industriales.
El proceso de entrenamiento consiste en que los formadores se colocan cascos y mandos de realidad virtual que replican los movimientos del cuerpo humano en el robot. Cada acción realizada por el operador se traduce en un movimiento equivalente de la máquina, lo que permite enseñar posturas, desplazamientos y manipulación de objetos.
Qu Qiongbin, entrenadora de robots de inteligencia artificial, explicó que los datos generados durante estas sesiones se almacenan en la nube. Una vez verificados, se transforman en conjuntos de información que luego se cargan en los sistemas de los robots para que puedan aprender y repetir las acciones de manera autónoma.
Según la especialista, el entrenamiento requiere repetir los movimientos muchas veces hasta perfeccionar cada tarea. El objetivo es crear bases de datos suficientemente amplias para que los robots puedan reconocer situaciones similares y ejecutar las acciones con precisión.
Las pruebas se realizan dentro de las instalaciones ubicadas en la Zona de Desarrollo de Alta Tecnología del Lago del Este, conocida como el Valle Óptico de China, un polo científico y tecnológico en rápida expansión dentro de la ciudad de Wuhan.
En estos espacios se construyen ambientes realistas, como salas de estar, cocinas o talleres industriales, donde las máquinas practican acciones habituales. Los formadores repiten una misma tarea cientos o miles de veces para generar la información necesaria que luego se utiliza en el entrenamiento del sistema.
El proyecto forma parte de los esfuerzos de empresas tecnológicas chinas por acelerar el desarrollo de robots humanoides capaces de operar en entornos reales. Algunas de estas máquinas ya pueden verse en funcionamiento en la tienda "7S Humanoid Robot Store" de Wuhan, donde visitantes interactúan con los robots y observan cómo responden a órdenes y ejecutan tareas simples.
