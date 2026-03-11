China entrena robots humanoides en aulas para que aprendan tareas domésticas

Según la especialista, el entrenamiento requiere repetir los movimientos muchas veces hasta perfeccionar cada tarea. El objetivo es crear bases de datos suficientemente amplias para que los robots puedan reconocer situaciones similares y ejecutar las acciones con precisión.

Las pruebas se realizan dentro de las instalaciones ubicadas en la Zona de Desarrollo de Alta Tecnología del Lago del Este, conocida como el Valle Óptico de China, un polo científico y tecnológico en rápida expansión dentro de la ciudad de Wuhan.

En estos espacios se construyen ambientes realistas, como salas de estar, cocinas o talleres industriales, donde las máquinas practican acciones habituales. Los formadores repiten una misma tarea cientos o miles de veces para generar la información necesaria que luego se utiliza en el entrenamiento del sistema.

El proyecto forma parte de los esfuerzos de empresas tecnológicas chinas por acelerar el desarrollo de robots humanoides capaces de operar en entornos reales. Algunas de estas máquinas ya pueden verse en funcionamiento en la tienda "7S Humanoid Robot Store" de Wuhan, donde visitantes interactúan con los robots y observan cómo responden a órdenes y ejecutan tareas simples.