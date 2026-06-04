En China más de 28.000 robots humanoides ya tienen su DNI

La estructura del identificador permite obtener información inmediata sobre la máquina. Los primeros caracteres indican el país de origen, otros identifican al fabricante, una sección específica detalla el modelo y las capacidades técnicas, mientras que el tramo final funciona como un número de serie exclusivo para cada ejemplar.

El despliegue ya alcanza a más de 100 empresas del sector y a más de 200 modelos diferentes de robots humanoides. Las cifras reflejan la velocidad con la que crece esta industria en China, donde las autoridades consideran que estos dispositivos tendrán un papel cada vez más importante en fábricas, servicios, logística y tareas de asistencia.

Además de simplificar la identificación, el sistema busca resolver problemas de trazabilidad. En caso de fallas, accidentes o actualizaciones de software, será posible determinar con precisión qué unidad estuvo involucrada, quién la fabricó y cuáles son sus especificaciones técnicas, algo que hasta ahora resultaba más complejo debido a la existencia de múltiples estándares.

El proyecto está coordinado por organismos vinculados al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y cuenta con el respaldo de fabricantes, centros de investigación y gobiernos locales. La intención es crear una base de datos unificada que permita administrar el crecimiento de una industria que avanza a gran velocidad.

La decisión llega en un contexto en el que China ya es el principal mercado mundial de robótica. Para las autoridades del país, los robots humanoides tienen el potencial de convertirse en la próxima gran plataforma tecnológica global. La creación de un DNI para más de 28.000 unidades es una señal de que el sector comenzó a prepararse para una convivencia cada vez más amplia entre humanos y máquinas inteligentes.